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Що взяти з собою на пікнік: топ-10 необхідних речей від Надії Матвєєвої

07.05.2019

Відпочинок на природі – чудова можливість відволіктися від трудових буднів. Аби пікнік вийшов ідеальним, потрібно скласти список необхідних речей. Що слід обов’язково взяти з собою на природу? Радить ведуча телеканалу СТБ Надія Матвєєва.

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Вирішуючи, що взяти на пікнік, відштовхуйтеся від кількості людей, з якими ви збираєтеся провести час. Звісно, догодити кожному неможливо, але якщо у вас вийде максимально урізноманітнити меню і розваги, то всі залишаться задоволеними.

Збираємо кошик для пікніка

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Продукти, які швидко псуються, краще виключити одразу. Не забувайте, що їжа у пластику також довго не зберігається. Оптимальний набір:

  1. Питна вода.
  2. Хліб, сир, ковбаси.
  3. Зелень та овочі. Овочі краще нарізати великими шматками. Також не забудьте взяти картоплю – печену або сиру, щоб запекти на вогні.
  4. Спеції, соняшникова олія.
  5. М’ясо для шашлика, гриля або мангала. Воно має бути замаринованим і свіжим. Можна приготувати рибу.
  6. Консерви.
  7. Соки та напої.
  8. Солодощі. Прихильникам здорового харчування пропонуємо замінити кондитерські ласощі фруктами.

Для розведення багаття вам знадобляться:

  • дрова або деревне вугілля;
  • сірники або запальничка;
  • рідина для розпалювання багаття.

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что взять на шашлыки

Для приготування їжі:

  • мангал;
  • шампури для шашликів або решітка для гриля;
  • ножі;
  • фольга для запікання;
  • тверда поверхня для нарізання продуктів;
  • казанок;
  • прихватки для гарячого посуду;
  • лопатка або ложка з довгою ручкою.

Стануть у пригоді:

  • цупка клейонка чи скатертина, столик для пікніка;
  • покривала, килимки, пледи;
  • серветки, рушники;
  • пластикові контейнери;
  • одноразовий посуд;
  • миски для салатів та інших продуктів;
  • пакети для сміття;
  • намет, навіс.

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Особисті речі

Варто взяти капелюх або кепку і сонцезахисні окуляри. Поблизу водоймище або басейн? Тоді прихопіть купальник, рушник і капці. Також підготуйте аптечку з ліками першої необхідності.

что взять на природу

Дозвілля

Відпочинок на природі має бути різноманітним і, звичайно, активним. Візьміть з собою все необхідне для веселого пікніка:

  • бадмінтон;
  • м’яч;
  • надувний круг, матрац;
  • твістер;
  • карти UNO, шахи, нарди;
  • папір і ручки;
  • музика, колонки;
  • камера, фотокамера;
  • для дітей – іграшки.

Приємного відпочинку та гарного настрою!

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