У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» найкращі ясновидці країни – шаманка Сейраш та ясновидиця Фекла – займалися розслідуванням шокуючої справи однієї сім’ї. Ця історія про неймовірно драматичні життя двох сестер, які повторюють трагічну долю одна одної!

Людмилі Кононенко – 42 роки. Жінка має дорослу доньку, чоловіка та стабільну роботу. Але в душі Люди цілковита паніка, адже жінка звикла втрачати рідних. Кілька років тому вимерла абсолютно вся родина її хрещеної матері. А після цього один за одним йдуть з життя її рідні.

Спочатку не стало дядька, потім покинула цей світ її мама, а ще пізніше – рідний батько Люди. Тепер її серце болить за найріднішу живу людину – рідну сестру, яка чахне на очах. Однак, стосунки з нею вже давно мертві. Чому рідні сестри в один момент стали чужими?

Кілька місяців тому жінці наснилася сестра, яка стікала кров’ю. Наступного дня з’ясувалось, що в сестри Люди – великі проблеми з жіночим здоров’ям. Жінка боїться, що страшна містична сила, яка полює на весь її рід, може дістатися і до неї.

Чи зможуть екстрасенси віднайти смертоносну силу, яка винищує родину? Та яка жахлива таємниця двох сестер розкриється під час розслідування?

Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: яка демонічна енергія переслідує двох нещасних сестер? Слідство ведуть екстрасенси: найкращі ясновидці країни шаманка Сейраш та ясновидиця Фекла займалися розслідуванням шокуючої справи однієї сім'ї

Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: яка демонічна енергія переслідує двох нещасних сестер? Слідство ведуть екстрасенси: найкращі ясновидці країни шаманка Сейраш та ясновидиця Фекла займалися розслідуванням шокуючої справи однієї сім'ї

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