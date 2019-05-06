Слава Красовська: біографія, творчість та всі новини про актрису

Українська актриса театру та кіно Слава Красовська зіграла одну з важливих ролей в костюмованій мелодрамі «Кріпосна» — Галю. Її героїня настільки сподобалася глядачам, що вони хочуть більше дізнатися про актрису. Біографію та все про творчий шлях Слави Красовської читайте в матеріалі.

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Місце народження: Київ

Діяльність: актриса театру і кіно

Сімейний стан: незаміжня

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Слава Красовська з дитинства займалась творчістю. Пізніше Слава закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

Початок акторської кар’єри. Слава Красовська — одна з найталановитіших актрис молодого покоління. Свої перші акторські кроки в театрі дівчина зробила ще під час навчання в інституті. Сьогодні Слава стала однією з кращих артисток Українського малого драматичного театру У Києві. Крім роботи в театрі дівчина знімається у фільмах та серіалах, а також займається професійним дубляжем.



У 2014 році Слава брала участь в театральному проекті «Семінар ігрового театру» під керівництвом О. Ліпцина. Молода актриса знімалась у серіалах та брала участь театральних виставах.

Також Слава Красовська отримала два дипломи Британської академії сценічного бою, сертифікат про проходження воркшопу в рамках Перших українських каскадерских курсів. Українська актриса відвідала майстер-класи всесвітньо відомих голлівудських тренерів з акторської майстерності і європейських кастинг-директорів.

Слава викладає в студії творчості Open Art Studio:

«У мене колектив юних акторів, який називається ARTISTIC. Ми з ними створюємо вистави, граємо на професійних театральних майданчиках Києва та беремо участь у театральних фестивалях».

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Ролі Слави Красовської в кіно:

2019 — «Доньки-матері», Марина

2019 — «Кріпосна», Галя

2019 — «Захоплення», Віка (Айстра)

2018 — «Опер за викликом», Лідія

2017 — «Чаклунки», Ніка

2017 — «Сторожова застава»

2017 — «Підкидьки»-2, юрист Саша

2017 — «Невиправні», Поліна

2016 — «Поганий хороший коп», Пилипчук

2016 — «На лінії життя», Тамара Глушко

2016 — «Команда», Тамара

2015 — «Відділ 44», Анна

2014 року — «Гречанка», Анна

2013—2016 — «Як гартувався стайл», Марго

2013—2014 — «Сашка», Катя

2013 — «Жіночий лікар»-2, Катя Реброва

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