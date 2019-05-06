На телеканалі СТБ сьогодні, 6 травня, о 20:00 відбудеться прем’єра нового серіалу для всієї сім’ї — «Доньки-матері». Глядачі поринуть у дивовижне життя по той бік екрана. Графік виходу захопливої стрічки дізнайтеся в матеріалі.

«Доньки-матері» — зворушлива історія однієї сім’ї, життя якої кардинально зміниться через цікаві обставини. За сюжетом, Ігор та Наташа після 17 років шлюбу вирішують розлучитися. Тільки на наступний день після розлучення з’ясовується, що Наташа чекає дитину. Більш того, їм доведеться дізнатися ще одну приголомшливу новину. Їхня неповнолітня донька вагітна від головного хулігана школи.

Дивитися онлайн серіал Доньки-матері – всі серії

Графік виходу серій «Доньки-матері» цього тижня:

1 серія — 6 травня о 20:00

2 серія — 6 травня о 20:35

3 серія — 6 травня о 20:59

4 серія — 6 травня о 21:34

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5 серія — 7 травня о 20:00

6 серія — 7 травня о 20:35

7 серія — 7 травня о 20:59

8 серія — 7 травня о 21:34

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9 серія — 8 травня о 20:00

10 серія — 8 травня о 20:35

11 серія — 8 травня о 20:59

12 серія — 8 травня о 21:34

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13 серія — 9 травня о 20:00

14 серія — 9 травня о 20:35

15 серія — 9 травня о 20:59

16 серія — 9 травня о 21:34

Серіал Доньки-матері – 1 серія дивитися онлайн

Серіал Доньки-матері – 2 серія дивитися онлайн

Не пропустіть захопливий серіал «Доньки-матері» о 20:00 на телеканалі СТБ!

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