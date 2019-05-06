Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Доньки-матері»: чим здивує новий серіал?

06.05.2019

«Доньки-матері» — зворушливий серіал із сильним соціальним підтекстом. У житті може трапитися все, що завгодно. Ось і сім’я Ковалевич переживає не найкращі часи. Пристрасть подружжя вже давно згасла, залишився лише слід від кохання і 16-річна донька. Чи зможуть Ковалевичі зберегти свій шлюб? Дивіться серіал «Доньки-матері» вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!

У серіалі «Доньки-матері» подружжя Ковалевич нарешті вирішило розлучитися і почати нове життя. Постійна відсутність Ігоря в родині гнітила Наталю. Жінка на своїх тендітних плечах тягла всю їхню родину. Тепер Наталя хоче жити тільки роботою, тому і перекреслила 17 років спільного життя.

До чого призведе розлучення? Чи зможуть Ковалевичі повернути пристрасть у свій шлюб?

Video: «Доньки-матері»: чим здивує новий серіал?

Доньки-матері - 1, 2, 3, 4 серії на сайті СТБ вже 06.05.2019. Про що сюжет серій Доньки-матері читайте в анонсі

Video: «Доньки-матері»: чим здивує новий серіал?

Доньки-матері - 1, 2, 3, 4 серії на сайті СТБ вже 06.05.2019. Про що сюжет серій Доньки-матері читайте в анонсі

Дивіться прем’єру серіалу «Доньки-матері» вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ