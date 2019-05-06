«Доньки-матері» — зворушливий серіал із сильним соціальним підтекстом. У житті може трапитися все, що завгодно. Ось і сім’я Ковалевич переживає не найкращі часи. Пристрасть подружжя вже давно згасла, залишився лише слід від кохання і 16-річна донька. Чи зможуть Ковалевичі зберегти свій шлюб? Дивіться серіал «Доньки-матері» вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!

У серіалі «Доньки-матері» подружжя Ковалевич нарешті вирішило розлучитися і почати нове життя. Постійна відсутність Ігоря в родині гнітила Наталю. Жінка на своїх тендітних плечах тягла всю їхню родину. Тепер Наталя хоче жити тільки роботою, тому і перекреслила 17 років спільного життя.

До чого призведе розлучення? Чи зможуть Ковалевичі повернути пристрасть у свій шлюб?

Video: «Доньки-матері»: чим здивує новий серіал? Доньки-матері - 1, 2, 3, 4 серії на сайті СТБ вже 06.05.2019. Про що сюжет серій Доньки-матері читайте в анонсі

Video: «Доньки-матері»: чим здивує новий серіал? Доньки-матері - 1, 2, 3, 4 серії на сайті СТБ вже 06.05.2019. Про що сюжет серій Доньки-матері читайте в анонсі

Дивіться прем’єру серіалу «Доньки-матері» вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!

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