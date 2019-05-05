У 10 випуску «Один за всіх»-13 з’ясували, від кого з батьків дійсно варто рятувати Софію

У 10 випуску команда «Один за всіх»-13 розбиралася з містичною історією про матір-відьму Людмилу, від якої колишній чоловік Андрій хоче врятувати 6-річну дочку Софію. Чоловік зі своєю матір’ю звинувачували Людмилу не лише у чорній магії, а і в алкоголізмі та регулярному побитті. Але чи так все було насправді? Від кого з батьків дійсно варто рятувати маленьку дівчинку? І яку шокуючу правду вдалося дізнатися експертам і ведучому проекту «Один за всіх»-13 Михайлу Присяжнюку?

Один за всіх від 14.04 19 – дивитись онлайн випуск 10 Один за всіх

У студії «Один за всіх»-13 з’явилися бабуся 6-річної Софії та батько Андрій. Вони розповіли, як 30 місяців безрезультатно тягнуться судові процеси, як від сотні звернень і скарг до правоохоронних органів та службу у справах дітей ніякого результату немає. Бабуся і батько переконані, що причина всьому чорна магія матері та коханець з поліції. Жінка стверджує, що мати своїми ворожіннями наводить прокляття на дочку, щоб та назавжди забула про батька.

Андрій же відкрито боїться свою колишню дружину і не хоче померти безглуздою смертю. Експертів і ведучого обурило, що батько протягом тривалого часу не виплачує аліменти. Він не бачить сенсу платити 2000 грн на місяць Людмилі, яка їх прогуляє і проп’є, замість того, щоб витратити все на дочку. Також вжахнула історія про те, як мати-відьма з ножем кидалася на Андрія і власну дитину.

У студії з’явилася мати Людмили. Вона з упевненістю заперечувала причетність своєї дочки до магії і насильство над дитиною. Навпаки, вона стверджувала, що саме Андрій регулярно бив і принижував свою колишню дружину відразу після народження Софії. Чоловік, у свою чергу, був категорично не згоден і спростовував усі слова свекрухи.

Найкраща подруга Людмили розповіла про ненормальні та часом неадекватні ревнощі Андрія. Жінка переконана, що у всіх бідах цієї сім’ї винен саме батько Софії. Він неодноразово піднімав руку на дружину і навіть бив Людмилу ногами на очах у дитини.

У студії нарешті з’явилася Людмила. Експерти були здивовані її зовнішнім виглядом. Жінка абсолютно не схожа ні на відьму, ні на алкозалежну. Мати Софії просить припинити наклепи з боку колишнього і його матері, адже це шкодить нормальному вихованню їхньої дитини.

У кінці програми маленька Софія шокувала всіх історією про те, як Андрій у неї на очах убив улюбленого кошеня лише тому, що воно було чорного кольору. Чим закінчилася історія цієї родини — дивіться у 10 випуску «Один за всіх»-13 вже на сайті.

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