Гороскоп на тиждень з 6 по 12 травня 2019 року розповість, що чекає кожен знак зодіаку в прийдешні сім днів. Що прогнозують зірки, на що звернути увагу, а чого краще уникати? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 6 по 12 травня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень — Овни

Цей тиждень створений для пригод і нових відчуттів. Овнам варто змінити обстановку і спробувати щось нове. Відмінним варіантом може стати стрибок з парашутом або подорож автостопом. Яскраві емоції і психологічний струс поповнять запас позитиву. Ближче до вихідних Овни повністю перезапустять своє життя і будуть готові підкорювати нові вершини.

Гороскоп на тиждень — Тельці

Минулий тиждень був емоційно важким. У першій половині цього тижня Тельцям варто відкинути зайві думки і сконцентруватися на своїй роботі. Занурення в улюблену справу дозволить емоціям влягтися, а розуму знайти логічний вихід з усіх негараздів. Ближче до кінця тижня Тельців чекає довгоочікуване умиротворення. Це прекрасна можливість провести вихідні з сім’єю та друзями за душевними і теплими розмовами.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

На цьому тижні Близнюкам пора приймати серйозні рішення. На роботі вас чекатиме безліч невирішених питань і розмов з начальством. Ваша об’єктивність і розсудливість допоможуть не тільки виконати свою роботу на найвищому рівні, а й дадуть зрозуміти керівництву, що пора підняти вам зарплату. На вихідних Близнюкам варто порадувати себе і кохану людину бажаними покупками — новий аксесуар або дрібниця для будинку принесуть користь і відмінний настрій.

Гороскоп на тиждень — Раки

На цьому тижні Ракам варто спланувати свій бюджет на найближчий місяць. До кінця тижня варто утриматися від незапланованих витрат і великих капіталовкладень. Є ризик, що вони не окупляться в повній мірі. На вихідних Ракам зірки радять зменшити темп життя і трохи розслабитися. Відпустіть всі питання на самоплив і влаштуйте посиденьки з друзями за чашкою улюбленого напою.

Гороскоп на тиждень — Леви

Цей тиждень піднесе Левам багато новий можливостей для кар’єрного зростання. Вашу цілеспрямованість і працелюбність високо цінують керівники. Нічого не бійтеся і з упевненістю в своїх силах беріться за будь-яке завдання. Не зупиняйтеся на досягнутому! Потрібно продовжувати викладатися по повній і розвиватися як професіонал, адже нагорода того варта.

Гороскоп на тиждень — Діви

Дівам пора втілювати свої мрії в реальність. Ви віддаєте себе роботі без залишку і зовсім забуваєте про радощі життя. Щоб знайти нові яскраві емоції і з новими силами підкорювати нові вершини, Дівам варто відправитися на прогулянку або на шопінг. Можливо, під час відпочинку Діви можуть зустріти навіть свою любов. Не пропустіть її!

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Гороскоп на тиждень – Терези

Минулий тиждень добряче попсував вам нерви. До середини цієї Терези все ще будуть відчувати певну напруженість. Зірки радять звернути увагу на стан здоров’я. Ви безумовно запрацювались і емоційно згоріли. Додайте до свого раціону більше свіжих овочів, фруктів і проводьте більше часу на свіжому повітрі. Вихідні Терезам варто провести за сімейною вечерею або пікніком десь за містом.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

На цьому тижні Скорпіонам доведеться неабияк попітніти для досягнення своїх цілей. Вам додасться багато завдань по роботі і по дому. Щоб все встигати і не перенапружуватися, постарайтеся грамотно організувати своє життя. Можете завести блокнот-планер в який будете записувати все, що важливо не забути і зробити. Так ви не тільки все встигнете, але і відмінно зарекомендуєте себе. На вихідних Скорпіонам варто як слід відпочити зі своєю другою половиною.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

Тиждень для Стрільців може початися з негативних новин від співробітників і керівництва. Але не переживайте, ближче до середи ви зможете все виправити і вийти з ситуації, що склалася переможцем. Прислухайтеся до порад близьких і особливо, до коханої людини. Так ви не тільки швидше вирішите проблеми, а й зміцните відносини з рідними.

Гороскоп на тиждень – Козероги

Козерогам варто розібратися в собі і своїх почуттях. Ви занадто сильно заплуталися. Розібратися з усім вам допоможе медитація або відпочинок в тиші і наодинці зі своїми думками. Розслабтеся і дозвольте долі вирішувати за вас, куди йти далі. На вихідних Козерогам варто поговорити по душам з коханою людиною. Можливо причина душевних мук або їх рішень залежить саме від неї.

Гороскоп на тиждень – Водолії

На цьому тижні найсильнішою стороною Водоліїв буде креативне мислення і нестандартний погляд на речі. Саме вони допоможуть швидше впоратися із завданнями і відмінно зарекомендувати себе в очах оточуючих. Наприкінці тижня вас чекатиме розмову з керівництвом про можливість кар’єрного росту. А на вихідних Водоліїв чекатиме маленький сюрприз від сім’ї.

Гороскоп на тиждень – Риби

Риби нарешті можуть відпочити від життєвих американських гірок. На цьому тижні проблеми на роботі і сварки з дорогими серцю людьми обійдуть вас стороною. Ваше життя виразно налагоджується. Вихідні Рибам варто провести в домашній затишній обстановці в оточенні найближчих.

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