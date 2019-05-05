Читайте наш гороскоп на 5 травня 2019 року і будете знати, які сюрпризи приготував для вас Всесвіт в цей день. Про вплив зірок на кожен знак зодіаку читайте в гороскопі на сьогодні.

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Овен

Будьте уважні сьогодні. Особливо дивіться по сторонам і собі під ноги, адже ви можете знайти знахідку, про яку давно думаєте. І знаєте, це може бути навіть не в прямому сенсі, а в метафоричному …

Телець

Як щодо влаштувати сьогодні невелику (або велику) фотосесію або свято? Вам хочеться бути в центрі уваги і це прекрасне бажання! Можете навіть звернутися за допомогою до дизайнерів або косметолога, щоб бути задоволеним собою на 100%.

Близнюки

Вам сьогодні обов’язково признаються в почуттях! Більш того, все йде до того, що вам можуть зробити пропозицію руки і серця. Це чудово, правда ж? А якщо ви самотні, то цілком можливо, що в вас сьогодні хтось закохається, придивіться …

Рак

Хммм … Сьогодні у вашому житті можуть з’явитися колишні партнери. Що ж робити в цій ситуації? Вирішувати тільки вам. Ось тільки ваш теперішній парнер зможе допомогти вам сьогодні або навіть виручити фінансово. Це варто враховувати при виборі людини, з якою хочете бути.

Лев

Якщо ви сьогодні планували відвідати свято, то воно може пройти не так гладко, як очікувалося. Взагалі, вам не варто сьогодні будувати великих очікувань з приводу подій, пов’язаних з іншими людьми. Тому що коли ситуація не повністю в ваших руках, часто може піти щось не так.

Діва

Вам потрібно сьогодні відвідати цікавий захід в місті. А якщо там буде якесь змагання, то обов’язково прийняти в ньому участь! Адже зірки говорять, що у вас є всі шанси на перемогу, не втратьте їх даремно. Будь-які свята вам по плечу саме сьогодні!

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Терези

Як щодо назвати цей день «днем переродження»? Ви як змія можете скинути сьогодні стару шкіру і переродитися. Не варто цього боятися, зміни це нормально, а в вашому випадку навіть відмінно!

Скорпіон

У вас починається новий етап в особистому житті! У вас є всі шанси скоро вийти заміж або почати жити разом… а потім вже вийти заміж. Загалом, ваше життя буде насичене романтичними подіями з цього дня.

Стрілець

Ви цілком готові переїхати в нове місто або в інший будинок. Адже все до цього йде, правда? І вирішити це питання у вас вийде найкращим чином. Хоча… якийсь час може і доведеться пожити з родичем, з яким буде не зовсім комфортно.

Козеріг

При всій вашій замкнутості, вам хочеться зараз заявити про себе світові. Можливо, ви навіть проявите своє хобі на широку публіку в цей день. І, знаєте, ви таки зірвете оплески і всі будуть в цілковитому захваті.

Водолій

Чекайте сьогодні друзів в гості! Допомагайте або рятуйте їх, адже їм так потрібна ваша допомога сьогодні. При цьому хтось із друзів принесе вам дуже хороші новини. Чому б не відзначити цю прекрасну подію?

Риби

У вас сьогодні буквально цілий день розривається телефон! Чекайте багато хороших новин буквально від усіх: від родичів, від друзів і, звичайно ж, від мами. Всі будуть раді з вами поговорити про те, про се.

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