У 10 випуску команда «Один за всіх»-13 розбиратиметься в містичній історії та рятуватиме 6-річну Софію від матері-відьми Людмили. Батько дівчинки, 42-річний Андрій, боїться, що його дочці загрожує небезпека, але всі спроби забрати дитину успіхом не увінчалися. Бабуся Софії переконана, що все через чорну магію! Які дивні подробиці вдасться з’ясувати експертам в студії «Один за всіх»-13 — дізнайтеся вже завтра.

У 10 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

Від кого з батьків насправді потрібно рятувати маленьку дитину? Чи дійсно дівчинка перебуває під впливом чар матері-ворожки? Хто Людмила насправді: підступна відьма чи жертва родинної змови? Кого на очах у 6-річної Софійки вбив її батько? З ким все ж таки залишиться дитина?

Video: У 10 випуску «Один за всіх»-13 рятуватимуть дитину від матері-відьми У 10 випуску команда «Один за всіх»-13 розбиратиметься в містичній історії та рятуватиме 6-річну Софію від матері-відьми Людмили. Які дивні подробиці вдасться з'ясувати експертам в студії «Один за всіх»-13 — дізнайтеся вже завтра

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Дивіться повний 10 випуск «Один за всіх»-13 від 04.05.2019 вже завтра о 21:45 в ефірі телеканалу СТБ. А о 23:00 — онлайн на офіційному сайті!

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