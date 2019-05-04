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Настя Каменських святкує день народження

04.05.2019

Сьогодні, 4 травня, свій день народження святкує українська співачка, телеведуча, суддя вокального шоу «Х-фактор», автор популярного YouTube-каналу NKblog, авторка бренду спортивного одягу NKsport – Настя Каменських. Улюблениці публіки виповнилося 32 роки. Редакція сайту STB.UA вітає Настю Каменських зі святом!

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настя каменских

Сьогодні популярна українська співачка NK відзначає день народження. Їй виповнилося 32 роки. Незважаючи на те, що сьогодні у артистки свято, вона з самого ранку займається спортом. Каменських активно веде блог про здоровий спосіб життя і спорт. У своїх відео співачка показує і розповідає про свій шлях до ідеального тіла. У співачки багато шанувальників і тих, хто слідує її позитивний приклад.

настя каменских

Артистка активно готується до свята, ділитися відео на сторінці в Instagram і приймає поздоровлення. У соцмережах співачку привітали не тільки близькі і друзі, а також колеги і шанувальники.


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Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)


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Публикация от Потап и Настя (@potapinastya_fan)


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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)


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Публикация от ФАН-КЛУБ NK|НАСТИ КАМЕНСКИХ (@_nkfan)

Редакція сайту STB.UA приєднується до привітань і бажає Насті Каменських професійних та творчих перемог!

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