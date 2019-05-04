У 10 випуску дев’ять найкращих кухарів «МастерШеф. Професіонали» стали будівельниками. Але їх задача не обмежилася створенням ресторану. Кому вдалося здивувати суддів Не тільки концепцією, а й смачним стравами? Про будівництво та кулінарію читайте в матеріалі.



Перший командний конкурс здивував усіх учасників. Кухня «МастерШеф. Професіонали» перетворилася на справжній будмайданчик, кулінари — на будівельників, а капітани — на дизайнерів власного ресторану. Завданням учасників було не лише закупити матеріали і побудувати заклад, а й продумати концепцію, атмосферу, налагодити обслуговування і запропонувати гостям меню з 6-ти позицій. Так, капітанами стали Юра Негрич і Алік Мкртчян.



Команда Юри вибрала для свого ресторану стиль фьюжн і лофт. Алік же втілив ресторан своєї мрії в реальність — в стилі ферми. Більшість гостей і суддів віддали перевагу команді червоних, а хліб Паші Серветника удостоївся найвищої похвали. Таким чином, команда синіх у повному складі наділа на себе чорні фартухи.



Більше на тему: Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» у 10 випуску від 04.05.2019

На битві чорних шефи Повинні були приготувати страви, надихнувшись рецептом пате легендарного Хестона Блюменталя. Суть випробування полягала у створенні страви-обманки: на вигляд одне, а на смак зовсім інше. Ідеально з цим випробуванням вдалося впоратися Юлі Проході. Але не всі кухарі зуміли приємно здивувати суддів.

Хто з шефів не впорався з випробуванням і назавжди покинув «МастерШеф. Професіонали», дивіться в 10 випуску!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 10: кулінари побудували власний ресторан У 10 випуску дев'ять найкращих кухарів МастерШеф. Професіонали стали будівельниками. Кому вдалося здивувати суддів? Про будівництво та кулінарію читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 10: кулінари побудували власний ресторан У 10 випуску дев'ять найкращих кухарів МастерШеф. Професіонали стали будівельниками. Кому вдалося здивувати суддів? Про будівництво та кулінарію читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 10: кулінари побудували власний ресторан У 10 випуску дев'ять найкращих кухарів МастерШеф. Професіонали стали будівельниками. Кому вдалося здивувати суддів? Про будівництво та кулінарію читайте в матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.