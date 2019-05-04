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Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» у 10 випуску від 04.05.2019

04.05.2019

У 10 випуску «МастерШеф. Професіонали» боротьбу за головний приз в один мільйон гривень припинив ще один учасник. Наступного тижня ми побачимо вже вісімку кращих шеф-кухарів України. Хто пішов з «МастерШеф. Професіонали» у 10 випуску від 04.05.2019 читайте в матеріалі.

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У 10 випуску «МастерШеф. Професіонали» залишив одесит Дмитро Касап. Як тільки не називали учасники Діму: від «Кацапа» до «Му-хрю». На жаль, кулінарові не вдалося приготувати страву-обманку рівня Хестона Блюменталя. Мус із сьомги у вигляді ананаса не був до кінця відпрацьованим і виявився занадто замороженим.

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Діма Касап почав готувати у 16 років. Головним дегустатором вважає свою дочку. Кулінар обіцяв їй повернутися з перемогою і не знав, як пояснити дівчинці, чому тато приїхав раніше. Зараз же кар’єра Діми Касапа пішла в гору і від простого кухаря він доріс до су-шефа одного з кращих ресторанів Одеси. Його дочка дуже пишатися своїм татом. У свою чергу Діма не зупиняється на досягнутому. Хлопець старанно працює над собою, вчиться і розвивається як професіонал.

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