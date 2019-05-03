Зелений борщ – чудова весняна альтернатива звичному червоному. Хоча історично так склалося, що вони абсолютно різні не лише за смаковими якостями, а й за набором продуктів і способом приготування. Учасниця кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилася власними секретами приготування цього супу. Покроковий рецепт зеленого борщу зі щавлем читайте у матеріалі.

Інгредієнти :

курка – 1/2 тушки

вода – 3 л

стебла петрушки – 10 шт.

лавровий лист – 2 шт.

духмяний перець – 4 шт.

картопля – 600 г

морква – 100 г

цибуля – 60 г

вершкове масло – 40 г

томат – 60 г

щавель – 150 г

черемша – 50 г

яйце куряче – 4 шт.

сіль морська – за смаком

цукор – 2 дрібки

перець чорний – за смаком

коріандр – 2 дрібки

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Приготування:

Необхідно приготувати бульйон. Кладемо курку в холодну воду і доводимо її до кипіння. Збираємо піну з поверхні води. Кладемо у каструлю лавровий лист, духмяний перець і стебла петрушки. Варимо на повільному вогні 3- 4 години. Далі бульйон проціджуємо через дрібне сито. Куряче м’ясо відокремлюємо від кістки. Картоплю миємо, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками. Відправляємо у каструлю і варимо до готовності. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, а моркву натираємо на дрібній тертці. На розігрітій сковороді томимо цибулю і моркву у вершковому маслі до золотистого кольору. В кінці до овочів додаємо томат і готуємо ще 1 хв. У бульйон з картоплею додаємо овочі, приправляємо сіллю, перцем, цукром і коріандром. Варимо 5 хв. Щавель і черемшу промиваємо під проточною водою. Видаляємо стебла і нарізаємо листя тонкою соломкою. Курячі яйця відварюємо в підсоленій воді 5- 6 хв. Охолоджуємо і чистимо. Нарізаємо півкільцями. Додаємо в бульйон з овочами яйця, щавель черемшу. Доводимо до кипіння і варимо протягом 3 хв. Подаємо зелений борщ зі шматочком вареної курки і хрустким солодовим хлібом.

Смачного!

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