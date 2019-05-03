У 9 випуску проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін вирішив нікого не запрошувати на індивідуальне побачення. Однак дівчатам пощастило відправитися на устричну ферму і позніматися на плівковий фотоапарат. Хто не зміг змиритися з груповим побаченням? Кого головний герой викрив в нещирості та маніпуляціях? І чому дівчата спалювали троянди? Читайте в матеріалі.

Дев’ятий тиждень почався з групового побачення Софії, Даші та Нікіти. Холостяк запросив дівчат на прогулянку, щоб поєднати невелику екскурсію зі зйомками на плівковий фотоапарат. Зустріч не складалася, адже суперниці були ображені на такий формат зустрічі. Пізніше всі вирушили проявляти знімки і поспілкуватися особисто. Але пізнати дівчат краще Холостякові так і не вдалося, адже Софія знову маніпулювала, а Даша — хитрувала.

Наступного дня Нікіта приїхав у будинок до всіх учасниць. Головний герой розповів, що у французів є традиція: в разі непорозуміння із сусідами — спалювати їхні вхідні килимки. Провести цей «французький ритуал» і відпустити всі образи чоловік захотів і з дівчатами. Ось тільки спалювати вирішили паперові троянди. Кожна освідчувалася у своїх почуттях, крім Софії. Вона — єдина дівчина, яка посміялася над тим, що відбувається.

Вранці на зустріч із Холостяком вирушили Ліля й Оля. Нікіта захотів спробувати з ними свіжі устриці. Але спочатку їх потрібно було дістати. Зробити це можна було тільки на устричній фермі, під час відливу океану, куди і поїхали троє.

Увечері на дівчат очікував сюрприз: перевтілення у вечірні образи і смачна вечеря. Але по закінченню побачення Оля знову згадала всі образи. Особиста розмова з дівчиною не задалася, адже чоловік не захотів знову з’ясовувати стосунки. Оля вирішила піти з проекту назавжди, але Нікіта запропонував дівчині добре подумати і повернутися за стіл. В істериці Оля таки вирішила піти з проекту, а Холостяк не став її вкотре зупиняти.

Церемонія троянд була індивідуальною. Перед тим, як вручити троянду, Холостяк спілкувався з кожною учасницею особисто. З Дашею пара знову повернулася до теми чесності, з Мариною — довіри, із Софією — щирості, Лілею — зосередженості на їхніх взаєминах. Кожна дівчина отримала троянду від Нікіти. А ось Софії чоловік запропонував взяти троянду тільки в тому випадку, якщо вона готова припинити маніпулювати.

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Наступного тижня всі чотири дівчини будуть знайомити Нікіту Добриніна зі своєю родиною. Вибір головного героя все ближче. Яким він буде — дізнаємося зовсім скоро.

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