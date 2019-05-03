Учасники «МастерШеф. Професіонали» будуть опановувати нове ремесло. З професійних кулінарів їм доведеться перевтілитися на виконробів і будівельників, щоб створити свій ресторан. Уже цієї суботи ми дізнаємося, хто з дев’яти найкращих кулінарів України зможе підкорити не тільки кухню, а й будмайданчик «МастерШеф. Професіонали».

Детальніше дивіться у 10 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

Чи зможе Алік відтворити ресторан своєї мрії на будмайданчику «МастерШеф. Професіонали»?

Чия концепція закладу та меню вразять суддів і гостей?

Сварка між Дмитром Касапом і Пашею Ключником «Винником» вийде за рамки кухні. Як відреагують судді і гості на лайку учасників? Чи вплине словесна перепалка між кухарями на фінальний результат?

Надихнувшись легендарним шефом Хестоном Блюменталем, учасники будуть створювати кулінарні шедеври високої кухні.

Більше на тему: Голосування: хто залишить «МастерШеф. Професіонали» у 10 випуску?

Все це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Мастер шеф. Професіонали» випуск 10: кулінари будуть опановувати професію будівельників Учасники «МастерШеф. Професіонали» будуть опановувати нове ремесло. З професійних кулінарів їм доведеться перевтілитися на виконробів і будівельників, щоб створити свій ресторан. Уже цієї суботи ми дізнаємося, хто з дев'яти найкращих кулінарів України зможе підкорити не тільки кухню, а й будмайданчик «МастерШеф. Професіонали»

Video: «Мастер шеф. Професіонали» випуск 10: кулінари будуть опановувати професію будівельників Учасники «МастерШеф. Професіонали» будуть опановувати нове ремесло. З професійних кулінарів їм доведеться перевтілитися на виконробів і будівельників, щоб створити свій ресторан. Уже цієї суботи ми дізнаємося, хто з дев'яти найкращих кулінарів України зможе підкорити не тільки кухню, а й будмайданчик «МастерШеф. Професіонали»

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