«Мастер шеф. Професіонали» випуск 10: кулінари будуть опановувати професію будівельників
03.05.2019
Учасники «МастерШеф. Професіонали» будуть опановувати нове ремесло. З професійних кулінарів їм доведеться перевтілитися на виконробів і будівельників, щоб створити свій ресторан. Уже цієї суботи ми дізнаємося, хто з дев’яти найкращих кулінарів України зможе підкорити не тільки кухню, а й будмайданчик «МастерШеф. Професіонали».
Детальніше дивіться у 10 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:
- Чи зможе Алік відтворити ресторан своєї мрії на будмайданчику «МастерШеф. Професіонали»?
- Чия концепція закладу та меню вразять суддів і гостей?
- Сварка між Дмитром Касапом і Пашею Ключником «Винником» вийде за рамки кухні. Як відреагують судді і гості на лайку учасників? Чи вплине словесна перепалка між кухарями на фінальний результат?
- Надихнувшись легендарним шефом Хестоном Блюменталем, учасники будуть створювати кулінарні шедеври високої кухні.
Більше на тему: Голосування: хто залишить «МастерШеф. Професіонали» у 10 випуску?
Все це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!
Video: «Мастер шеф. Професіонали» випуск 10: кулінари будуть опановувати професію будівельниківУчасники «МастерШеф. Професіонали» будуть опановувати нове ремесло. З професійних кулінарів їм доведеться перевтілитися на виконробів і будівельників, щоб створити свій ресторан. Уже цієї суботи ми дізнаємося, хто з дев'яти найкращих кулінарів України зможе підкорити не тільки кухню, а й будмайданчик «МастерШеф. Професіонали»
Video: «Мастер шеф. Професіонали» випуск 10: кулінари будуть опановувати професію будівельниківУчасники «МастерШеф. Професіонали» будуть опановувати нове ремесло. З професійних кулінарів їм доведеться перевтілитися на виконробів і будівельників, щоб створити свій ресторан. Уже цієї суботи ми дізнаємося, хто з дев'яти найкращих кулінарів України зможе підкорити не тільки кухню, а й будмайданчик «МастерШеф. Професіонали»
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+