Місячний календар садівника-городника на травень 2019 року
Місячний календар садівника-городника на травень 2019 року розповість які дні сприятливі, а коли краще утриматися від посіву. Як правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами? Кожному садівникові й городникові на допомогу прийде місячний календар садівника-городника на травень 2019 року.
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Щоб нічого не забути, кожному садівникові й городникові потрібен місячний календар з датами і списком робіт. Для того, щоб отримати щедрий урожай важливо не пропустити період обов’язкових процедур підготовки та догляду за ґрунтом і насінням.
Докладний місячний календар садівника-городника на травень 2019 року
1—3 травня — цей день підійде для посадки бульбових рослин, крім картоплі. Також можете обрізати і удобрити дерева і кущі, протравить шкідників. Садити дерева в цей день не рекомендується.
4—8 травня — переважно займіться культивуванням і просапайте рослини.
9—11 травня — ці дні ідеально підходять для того, щоб посадити картоплю, редис, брукву і ріпу. Також можете удобрити ґрунт, обрізати і прищепити дерева. Але пересаджувати квіти не рекомендуємо.
12—13 травня — рекомендується проводити різноманітні обприскування. Посів і посадку рослин проводити досить ризиковано.
14—15 травня — у ці дні можете сміливо садити дерева, редис і цибулинні рослини. У ці дні також відмінно пройде культивація, полив і добриво.
16—18 травня — обріжте дерева і кущі та займіться знищенням шкідників. Активно готуйте ґрунт для посіву та просапайте її.
19 травня — у цей день висаджуйте будь коренеплоди, бульбові і цибулинні рослини. Підстрижіть дерева і чагарники.
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20—22 травня — у ці дні краще відмовитися від посадки рослин. Можете потруїти шкідників.
23—25 травня — відповідні дні для висаджування бобових і в’юнких рослин. Підготуйте газони і грядки для посадки рослин.
26—27 травня — садіть і пересаджують баштанні культури, квасоля, патисони, баклажани і кабачки. Високі сорти помідорів краще садити в інші дні.
28—29 травня — у ці дні ідеально пройде посадка кущів і дерев. Якщо хочете сповільнити зростання трави, то викосіть її. Сіяти і пересаджувати садові та городні культури не варто.
30 травня — у ці дні приживуться шипшина, жимолость і будь-які в’юнкі рослини. Займіться покосом трави, але не варто висаджувати і пересаджувати овочі та фруктові дерева.
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