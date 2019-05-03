Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Місячний календар садівника-городника на травень 2019 року

03.05.2019

Місячний календар садівника-городника на травень 2019 року розповість які дні сприятливі, а коли краще утриматися від посіву. Як правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами? Кожному садівникові й городникові на допомогу прийде місячний календар садівника-городника на травень 2019 року.

лунный посевной календарь садовода на май 2019

Більше на тему: Місячний календар на 2019 рік: список вдалих днів від Хаяла Алекперова

Щоб нічого не забути, кожному садівникові й городникові потрібен місячний календар з датами і списком робіт. Для того, щоб отримати щедрий урожай важливо не пропустити період обов’язкових процедур підготовки та догляду за ґрунтом і насінням.

Докладний місячний календар садівника-городника на травень 2019 року

1—3 травня цей день підійде для посадки бульбових рослин, крім картоплі. Також можете обрізати і удобрити дерева і кущі, протравить шкідників. Садити дерева в цей день не рекомендується.

4—8 травня переважно займіться культивуванням і просапайте рослини.

9—11 травня  ці дні ідеально підходять для того, щоб посадити картоплю, редис, брукву і ріпу. Також можете удобрити ґрунт, обрізати і прищепити дерева. Але пересаджувати квіти не рекомендуємо.

12—13 травня  рекомендується проводити різноманітні обприскування. Посів і посадку рослин проводити досить ризиковано.

14—15 травня  у ці дні можете сміливо садити дерева, редис і цибулинні рослини. У ці дні також відмінно пройде культивація, полив і добриво.

16—18 травня  обріжте дерева і кущі та займіться знищенням шкідників. Активно готуйте ґрунт для посіву та просапайте її.

19 травня  у цей день висаджуйте будь коренеплоди, бульбові і цибулинні рослини. Підстрижіть дерева і чагарники.

лунный посевной календарь садовода на май 2019

Більше на тему: Як виростити полуницю у себе на балконі: поради садівника

20—22 травня  у ці дні краще відмовитися від посадки рослин. Можете потруїти шкідників.

23—25 ​​травня  відповідні дні для висаджування бобових і в’юнких рослин. Підготуйте газони і грядки для посадки рослин.

2627 травня  садіть і пересаджують баштанні культури, квасоля, патисони, баклажани і кабачки. Високі сорти помідорів краще садити в інші дні.

28—29 травня  у ці дні ідеально пройде посадка кущів і дерев. Якщо хочете сповільнити зростання трави, то викосіть її. Сіяти і пересаджувати садові та городні культури не варто.

30 травня  у ці дні приживуться шипшина, жимолость і будь-які в’юнкі рослини. Займіться покосом трави, але не варто висаджувати і пересаджувати овочі та фруктові дерева.

Більше на тему: Секрети догляду за орхідеями від квітникаря Неллі Мурашкіної

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати