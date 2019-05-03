У 9-му випуску проекту «Холостяк»-9 проект залишила одна учасниця. Не чекаючи Церемонії троянд, дівчина твердо вирішила назавжди поїхати. Перед тижнем знайомства з батьками суперниця здалася і в істериці попрощалася з Нікітою Добриніним. Хто пішов у 9 випуску від 03.05.2019 проекту «Холостяк»-9 і чому так сталося – читайте в матеріалі.

На 9-му тижні Холостяк вирішив не запрошувати нікого на індивідуальне побачення, а обмежитися груповими зустрічами з дівчатами. Це повинно було допомогти чоловікові розібратися, наскільки суперниці готові йти йому назустріч і концентруватися виключно на своїх взаєминах.

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Запросивши на побачення Лілю й Олю, Нікіта навіть не підозрював, чим може обернутися така затія. Початок дня не віщував істерики жодної учасниці, незважаючи на ранимий і емоційний характер Олі. Троє вирушили на устричну ферму, де самостійно добували морепродукти. У якийсь момент дівчина навіть забула, що на побаченні ще є Ліля, адже контакт з Нікітою був налагоджений максимально.

Але все змінилося, коли під час вечері Холостяк запросив Олю на особисту розмову. Учасниця знову згадала старі образи: телефон, Париж з Лілею, відсутність індивідуального побачення і належної уваги. Звичайно, це вкотре засмутило Нікіту, адже парі знову довелося з’ясовувати стосунки.

Головний герой відмовився сісти ближче до дівчини, тому вона впала в істерику, мовляв, чоловік не має до неї почуттів, а перебування її на проекті – під питанням.

Фінальною крапкою стали обійми Холостяка із суперницею, свідком яких стала Оля. Побачивши, як після їхнього тета чоловік ніжно торкається Лілі, дівчина не змогла стримати емоцій.

«Зі мною він навіть не захотів сісти ближче, а з нею цілується і обіймається», – в сльозах кричала Оля.

Вирішивши назавжди залишити проект, вона повідомила про це головному герою. Нікіта не став її зупиняти, а запропонував дівчині добре подумати і повернутися за стіл. Однак цього було недостатньо, щоб переконати учасницю не йти з реаліті. Оля в сльозах попросила викликати їй машину і поїхала додому.

У 9-му випуску «Холостяк»-9 проект залишила Оля. Чи пошкодувала дівчина про свій вчинок – ще невідомо, проте крапка в «особливій історії» пари поставлена ​​назавжди.

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