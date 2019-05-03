Цікавитесь, як краще провести цю п’ятницю 3 травня 2019? Читайте наш гороскоп на сьогодні та дізнайтеся відповіді на всі питання.

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Овен

З цього дня ваша кар’єра семимильними кроками піде вгору! Наші привітання! Ви готові взяти на себе ту найбільшу справу, про яку так багато думаєте останнім часом. І знаєте, це може привести до підвищення по службі або надбавки до зарплати.

Телець

Ваш стиль звичної роботи може істотно змінитися в цей день. Хто знає, може ви навіть побачите звідки до вас може прийти те саме джерело доходу, яке ви так давно шукали. Беріться за будь-яке завдання, якої би складності воно не було!

Близнюки

Сьогодні не дуже хороший день для поїздок або подорожей. Ви цілком можете спізнитися на рейс! Або вам не сподобається готель, в який ви потрапите. У будь-якому випадку, ці вихідні краще провести вдома.

Рак

Сьогодні вам доведеться зайнятися великою кількістю паперів. Можливо, вас чекає суд незабаром? Або змагання? Зірки говорять, що ви зможете виграти і те, і інше! Беріть участь в будь-якому конкурсі, вам обов’язково пощастить.

Лев

Прийшов час брати борозни правління в свої руки. Можливо, ви давно хочете зайняти крісло начальника? Або просто просунуться по службі? Зараз саме той день, щоб заявити про себе на повну, удачі вам!

Діва

Зірки віщають, що сьогодні вам доведеться відвідати багато держустанов і підписати велику кількість різних паперів. А в суді вам взагалі забезпечений повний успіх. Словом, сьогодні ви здатні на все!

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Терези

Вам варто не боятися і взяти по роботі складні завдання і цілі! Ви здатні на багато що в цей день. Погоджуйтеся на ризиковані вчинки або поїздки, вони обов’язково закінчаться для вас удачею. Варто лише трохи більше вірити в себе.

Скорпіон

У цьому місяці ви вийдете на новий фінансовий рівень. Якщо ви шукаєте роботу, то удача вам точно посміхнеться. А якщо ви вже займаєте хорошу посаду, то скоро у вас є всі шанси зайняти посаду ще краще. Так тримати, Скорпіони!

Стрілець

У вас дуже великі зміни по роботі відбудуться саме сьогодні. Розвиток передбачається неабиякий! Як щодо натякнути начальству про підвищення? Адже ви так добре проявляєте себе по службі і ваш стиль роботи істотно змінився в кращу сторону.

Козеріг

Щось ви зовсім не виспалися сьогодні. Не переживайте, вже п’ятниця і скоро знову ще одні вихідні після довгих травневих. Вам вони необхідні, тому що у вас так і не вийшло швидко включитися в роботу.

Водолій

Вам варто було б сьогодні вирушити до своїх батьків. Це підніме вам настрій і дасть сил на майбутнє. А то останнім часом ви часто не висипаєтеся і взагалі, сильно так розсіяні. Негоже це.

Риби

Ви знайдете сьогодні хорошу тему, яку захочете досліджувати. Та й взагалі, вам не завадило б записувати будь-які свої думки на папір, потім скажете нам за цю пораду «дякую». А якщо ви ще вчитеся, то все заліки та іспити в цей день пройдуть на ура!

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