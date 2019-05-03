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Євробачення-2019: Угорщину представить Йоці Папаї з піснею «Az én apám»

03.05.2019

Угорщину на пісенному конкурсі Євробачення-2019 представить Йоці Папаї з піснею «Az én apám». Виступ артиста відбудеться в першій половині першого півфіналу 14 травня. Детальніше про учасника від Угорщини на Євробаченні-2019  читайте в матеріалі.

євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/papaijoci

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Йоці Папаї – «Az én apám»

Йоці Папаї

Народився 22 вересня 1981 р. (37 років)

Папаї дуже рано почав займатися музикою. Вибір майбутньої професії був очевидний через вплив старшого брата-музиканта.

Дебют Йоці Папаї відбувся в 2005 році. Тоді музикант став учасником другого сезону «Megasztár». Популярність до музиканта прийшла після виходу дебютного альбому в 2006 році. Тоді він співпрацював з репером Majka, випустивши з виконавцем 2 альбоми – «Nélküled» і «Nekem az jár». Найбільший успіх чекав Папаї тільки в 2015 році, після того, як він випустив альбом «Mikor a test örexik» з Majka.

Йоці Папаї не вперше бере участь у міжнародному конкурсі, музикант посів 8-ме місце на Євробаченні-2017. Тоді артист виконав композицію «Origo».

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Цьогоріч співак боротиметься за перемогу на Євробаченні в Тель-Авіві з піснею  «Az én apám».

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