Угорщину на пісенному конкурсі Євробачення-2019 представить Йоці Папаї з піснею «Az én apám». Виступ артиста відбудеться в першій половині першого півфіналу 14 травня. Детальніше про учасника від Угорщини на Євробаченні-2019 читайте в матеріалі.

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Йоці Папаї – «Az én apám»

<b>Йоці Папаї</b>Народився 22 вересня 1981 р. (37 років)<span style="font-weight: 400;">Папаї дуже рано почав займатися музикою. Вибір майбутньої професії був очевидний через вплив старшого брата-музиканта.</span><span style="font-weight: 400;">Дебют Йоці Папаї відбувся в 2005 році. Тоді музикант став учасником другого сезону «Megasztár». Популярність до музиканта прийшла після виходу дебютного альбому в 2006 році. Тоді він співпрацював з репером Majka, випустивши з виконавцем 2 альбоми – «Nélküled» і «Nekem az jár». Найбільший успіх чекав Папаї тільки в 2015 році, після того, як він випустив альбом «Mikor a test örexik» з Majka.</span><span style="font-weight: 400;">Йоці Папаї не вперше бере участь у міжнародному конкурсі, музикант посів 8-ме місце на Євробаченні-2017. Тоді артист виконав композицію «Origo».</span><span style="font-weight: 400;">Цьогоріч співак боротиметься за перемогу на Євробаченні в Тель-Авіві з піснею «Az én apám».</span> </p> <p>

Йоці Папаї

Народився 22 вересня 1981 р. (37 років)

Папаї дуже рано почав займатися музикою. Вибір майбутньої професії був очевидний через вплив старшого брата-музиканта.

Дебют Йоці Папаї відбувся в 2005 році. Тоді музикант став учасником другого сезону «Megasztár». Популярність до музиканта прийшла після виходу дебютного альбому в 2006 році. Тоді він співпрацював з репером Majka, випустивши з виконавцем 2 альбоми – «Nélküled» і «Nekem az jár». Найбільший успіх чекав Папаї тільки в 2015 році, після того, як він випустив альбом «Mikor a test örexik» з Majka.

Йоці Папаї не вперше бере участь у міжнародному конкурсі, музикант посів 8-ме місце на Євробаченні-2017. Тоді артист виконав композицію «Origo».

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Цьогоріч співак боротиметься за перемогу на Євробаченні в Тель-Авіві з піснею «Az én apám».

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