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«Доньки-матері»: зворушлива історія для всієї сім’ї

03.05.2019

«Доньки-матері» — нова зворушлива історія, яку давно чекали глядачі. Головні герої серіалу розуміють, що будь-яке рішення безсиле перед долею. Кінець їхніх стосунків стане тільки початком нового життя. Чудовий гумор, тепла атмосфера та щирість акторів чекають вас вже 6 травня о 20:00 на телеканалі СТБ.

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Новий серіал «Доньки-матері» — це незвичайна історія однієї сім’ї із сильним соціальним підґрунтям. Головні герої проходять через усі терни життя: розлучення, незаплановану вагітність та вічне питання батьків і дітей.

Ігор та Наталя прожили разом 17 років, але вони настільки приїлися один одному, що наважились на розлучення. І відразу після прийняття важливого рішення подружжя чекає сюрприз — Наталя вагітна. Вони дізнаються, що скоро знову стануть батьками і… дідусем та бабусею. Виявляється, їхня неповнолітня донька завагітніла від хулігана.

Чи знайдуть герої вихід з такого цікавого становища? Як кардинальні зміни вплинуть на їхнє майбутнє?

Video: «Доньки-матері»: зворушлива історія для всієї сім’ї

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Дивіться серіал «Доньки-матері» з 6 травня о 20:00 на телеканалі СТБ!

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