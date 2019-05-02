Сонце вже почало гріти сильніше, і всі модниці задумалися про те, який манікюр буде в моді навесні 2019 року. Щоб бути у тренді та знати найголовніші нюанси в манікюрі весни — читайте наш матеріал.

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Манікюр сезону весна-2019: червоний немодний

Червоний манікюр втрачає свої позиції і перестає бути модним. І хоча багато хто вважає це класикою, але майстри на чолі з Ешлі Грегорі пропонують замінити його іншими відтінками цієї весни.

Манікюр сезону весна-2019: кораловий

Найтрендовішим кольором всього 2019 року одноголосно називають кораловий. На нього і варто звернути увагу при пошуку заміни червоному. Тим паче він може бути як більш пастельним, так і більш яскравим. Варто орієнтуватися за колірною гамою свого гардеробу і залежно від цього підбирати відтінок нігтів.

Манікюр сезону весна-2019: перламутровий

90-ті повертаються. Те, що ще рік тому вважалося несмаком, тепер займає лідируючі позиції в манікюрі. Особливо зверніть увагу на білий перламутровий лак з золотими, рожевими або срібними відтінками.

Манікюр сезону весна-2019: bubble gum

Один із найактуальніших кольорів в манікюрі цієї весни — bubble gum. Правда ж, ви відразу подумали про солодкий запах жуйки з дитинства? Такі ж асоціації викликає і милий рожевий колір bubble gum. Обов’язково зверніть на нього увагу, адже також він нагадує про квітучу і яскраву весну.

Манікюр сезону весна-2019: « кава з молоком»

Найкращий варіант для офісу цієї весни. Якщо за робочим дрес-кодом вам не можна носити лак яскравих відтінків, то зверніть увагу на колір «кава з молоком». Цей відтінок максимально наближений до нюдового, але більш насичений. Тому варіант чудово підійде для роботи.

Манікюр сезону весна-2019: геометричний

Геометрія тримає лідируючі позиції в манікюрі вже котрий сезон поспіль. Але цього року варто звернути увагу на пласкі і крапкові візерунки. А особливою популярністю навесні 2019 року користуються смужки на нігтях.

Манікюр сезону весна-2019: у стилі голих нігтів

Цей стиль буде найбільш затребуваним в манікюрі навесні 2019. Суть в тому, що на перший погляд може здатися, що ваші нігті абсолютно нічим не покриті, але насправді на них відтінок кольору вашої шкіри. Також цей манікюр можна зробити в місячному стилі, щоб ще більше наблизити нігті до натуральності.

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