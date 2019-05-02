Місячний календар на травень 2019 року: новий і повний Місяць

Місячний календар на травень підкаже, коли краще почати день з активних дій, а коли – стримати свій запал. Головне, дізнатися про сприятливі дні і дотримуватися рекомендацій, інакше удача відвернеться від вас. Як вберегти своє здоров’я і додати життєвих сил у травні 2019 року? Дізнайтеся в матеріалі від екстрасенсів СТБ.

Новий Місяць у травні 2019 року

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Молодик у травні 2019 року настане 5 травня 2019 року о 1 годині ночі 45 хвилин. Місяць знаходитиметься в знаку зодіаку Телець, який обіцяє матеріальну стабільність. Особливо, якщо ви зможете задіяти у своїх справах наполегливість і будете відкриті до нового. Схід очікується о 5 годині ранку 24 хвилини. Це другий місячний день.

Молодик може принести як щастя, так і чимало клопоту. Головне в цей момент налаштувати себе на правильну хвилю. Через те, що Місяць перебуває в знаку Телець, важливо замислитись про фінансову сферу життя, а не про амурні справи. Спробуйте написати план, згідно з яким ви зможете збільшити бюджет.

Зростаючий Місяць у травні 2019 року

Місяць у травні 2019 року буде з 7 по 15 число. У ці дні енергія Місяця збільшується і набирає потужності. Усі починання будуть вдалими. Чекайте припливу енергії, натхнення. Якщо ви давно вже хочете відкладати кошти, наприклад, на автомобіль, почніть саме у цей час. Також в період зростаючого Місяця краще подбати про своє здоров’я.

Повний Місяць у травні 2019 року

Повний місяць настане 19 травня 2019 року об 00:12. Це 15 місячний день. Місяць перебуває у вогняному знаку зодіаку – Стрілець. Цього дня ви будете мислити більш абстрактно. Дивно, але це не завадить навіть впертим особистостям вирішити бюрократичні питання. Нібито все буде робитися саме собою, але не звикайте до такого легкого життя.

Саме цього дня будь-яке відрядження принесе масу приємних вражень. Ніяких негативних моментів не має статися. Головне, не присвячувати свій час ремонту і не вкладати кошти в будівельний бізнес.

Спадаючий Місяць у травні 2019

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Місяць триватиме з 1 по 4 травня, а пізніше — з 20 по 31 травня. Сьогодні спроби сконцентруватися зійдуть нанівець. Краще не шукати конкретику і гарненько відпочити. Захоплююча подорож допоможе відновити сили, завдяки чому ви зможете працювати набагато продуктивніше.

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