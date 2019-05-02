Як найкраще провести перший робочий день після затяжних вихідних розповість гороскоп на 2 травня 2019. Що чекає сьогодні різних знаків зодіаку читайте в нашому гороскопі.

Овен

З керівництвом у Овнів в цей день можуть бути великі непорозуміння. Воно вимагає від вас практично неможливого і навіть слухати не хоче відмовок. Але ж і ви не робот і повинні колись відпочивати!

Телець

У вас сьогодні буде дуже важлива ділова зустріч після свят. Варто бути на ній максимально уважним. адже вам краще зараз нічого не підписувати, це закінчиться втратою довіри з вашого боку.

Близнюки

Сьогодні чекайте сварок з колегами, адже не всі в захваті від ваших відмінних відносин з начальством. У колективі взагалі якісь нові правила, за якими вам доведеться тепер жити. Невчасно, правда?

Рак

На мою думку, про вас хтось поширює чутки на роботі. Та й взагалі, з колегами якісь натягнуті відносини. Але забийте ви на це все! Адже вас чекає успіх по роботі, варто тільки домовитися з правильною людиною!

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Лев

Вам перестало подобатися місце, в якому ви працюєте. Вам потрібні більш комфортабельні умови і нове обладнання! Не бійтеся йти на експерименти і робити так, як хочеться саме вам, скільки можна підлаштовуватися під інших …

Діва

У вас сьогодні буквально занепад сил і енергії. Вам хочеться залишитися вдома і нікуди не виходити, не дивлячись на те, що ви і так мало де бували останнім часом. Але ні, це потрібно зробити. Тільки вихід в люди зможе витягти вас з цього стану.

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Терези

Через часті переїзди вам буде максимально незатишно на новому місці. Вам захочеться в інший офіс або в інше житло, але залишатися на тому ж місці вам вже не в моготу.

Скорпіон

Сьогодні вам доведеться зайнятися паперовою тяганиною. Багато документів потрібно зібрати і деякі з них державної важливості. Через це доведеться багато попрацювати.

Стрілець

У вас як і раніше не поліпшується фінансова ситуація, хоча пахати вам доводиться тільки більше і більше. Можливо, варто переглянути своє ставлення до грошей. Якщо ви над ними трясетеся, то тому вони і тікають, не замислювалися?

Козеріг

Важлива ділова зустріч, яку ви так чекали, перенесеться. В цей день ще ніхто не готовий працювати і все хочуть спокійно входити в робочий ритм. Це ви постійно хочете кудись бігти, але притримайте коней, для цього ще буде час.

Водолій

Сьогодні начальство почне творити дивні речі. Їм захочеться змінити систему, по якій ви такий тривалий час нормально працювали. Вам взагалі здається, що вони пропонують якусь аферу, про яку потім пошкодують. Але ваше діло маленьке, слухати і робити …

Риби

Від Риб знову начальство вимагає неможливого. Та скільки можна, ви ж тільки повернулися з відпочинку, а від вас вже хочуть, щоб ви гори звертали. Дайте Рибам ще день звикнути, а потім можна і поговорити.

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