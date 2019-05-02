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Євробачення-2019: учасникам конкурсу доведеться здати кров на аналіз

02.05.2019

Тест на те, скільки у людини національностей, – ось, що чекає на кожного конкурсанта Євробачення-2019. За словами організаторів, це необхідно, щоб показати єдність всіх виконавців. Детальніше про цікаве завдання для учасників Євробачення – в матеріалі.

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евровидение грин рум 2019

Фото взято з джерела: esctoday.com

Євробачення-2019 вже через два тижні, і стають відомі нові цікаві моменти. Наприклад, те, що кожному конкурсанту доведеться здати кров на аналіз. Таким чином організація, яка виступає спонсором пісенного конкурсу, зможе визначити, скільки в одній людині національностей.

євробачення 2019

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На думку організаторів, це покаже єдність усіх учасників Євробачення-2019. До слова, аналіз крові не вплине на вокальні дані учасників. Нагадуємо, що конкурс пройде в Тель-Авіві 14 травня (перший півфінал), 16 травня (другий півфінал) та 18 травня (фінал).

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