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Євробачення-2019: від Польщі виступить Tulia з піснею «Pali się»

02.05.2019

Польщу цього року на Євробаченні-2019 представить вокальний ансамбль Tulia з композицією «Pali się». Відомо, що велику популярність колектив отримав після виконання кавер-версії хіта Depeche Mode «Enjoy the Silence». Детальніше про гурт –  в матеріалі.

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тулія євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/tulia.official

Tulia – «Pali się»

Вокальний ансамбль Tulia

Tulia виконує фольклорну музику. Заснований вокальний ансамбль у 2017 році. Цікавим фактом є те, що колектив названо на честь однієї з учасниць – Тулії Бічак. Також до складу Tulia входять Іоанна Синкевич, Домінік Сепка і Патриція Новицька.

З головних досягнень Tulia варто згадати те, що вони є лауреатами конкурсу «Прем’єр» 55-го Національного фестивалю польської пісні. Тоді ансамбль презентував нову композицію «Jeszcze Cię nie ma». За цю роботу дівчата отримали 3 статуетки.

В кінці 2017 року вокальний ансамбль записав і опублікував кавер-версію «Enjoy the Silence» гурту  Depeche Mode.

Tulia – «Enjoy the Silence» (cover Depeche Mode)

Понад десять мільйонів переглядів на YouTube отримав кліп «Nieznajomy». Це кавер на пісню Давида Подясло.

Tulia – «Nieznajomy» (Dawid Podsiadło folk cover)

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25 травня 2018 року гурт Tulia випустив перший однойменний альбом, в якому, крім кавер-версій, були і авторські пісні. 16 листопада його було перевидано з п’ятьма новими композиціями.

Наприкінці минулого року вокальний ансамбль опублікував кавер на ще одну відому пісню «Nothing Else Matters» гурту  Metallicа.

Tulia – «Nothing Else Matters» (Metallicа cover)

Вокальний ансамбль Tulia представить Польщу на Євробаченні-2019 в першому півфіналі.

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