Чехію представить Lake Malawi з піснею «Friend оf а Friend». Музиканти виступатимуть в першій половині першого півфіналу 14 травня під номером 6. Інді-поп-гурт засновано у 2013 році вокалістом Альбертом Чорним. Детальніше про учасника Євробачення-2019 читайте в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: всі пісні країн – учасниць міжнародного конкурсу

Lake Malawi – «Friend of a Friend»

Чехію на Євробаченні-2019 представить Lake Malawi. Інді-поп-гурт засновано у 2013 році вокалістом Альбертом Чорним. Конкурсна пісня «Friend Of A Friend» про дитяче кохання, яке повернулася з минулого. Відомо, що букмекерські організації наразі ставлять групу лише на 25 місце.Lake Malawi була заснована вокалістом Альбертом Чорним. До цього музикант був учасником гурту «Charlie Straight». У 2014 році чеський бенд випустив свій дебютний сингл під назвою «Always June». Саме його вони виконали наживо під час інтерв’ю з BBC London.2014 рік для гурту був дуже плідним. В цей же час вони виступили на великих чеських музичних фестивалях – Colours of Ostrava, Rock for People, The Great Escape Festival.До складу гурту Lake Malawi входять такі учасники: Альберт Чорний – вокал і гітара, Жеронім Шубрт – бас і клавішні, Антонін Грабал –- ударні, Павло Палат – гітара.

Чехію на Євробаченні-2019 представить Lake Malawi. Інді-поп-гурт засновано у 2013 році вокалістом Альбертом Чорним. Конкурсна пісня «Friend оf а Friend» про дитяче кохання, яке повернулася з минулого. Відомо, що букмекерські організації наразі ставлять гурт лише на 25 місце.

Lake Malawi було засновано вокалістом Альбертом Чорним. До цього музикант був учасником гурту «Charlie Straight». У 2014 році чеський бенд випустив свій дебютний сингл під назвою «Always June». Саме його вони виконали наживо під час інтерв’ю з BBC London.

2014 рік для гурту був дуже плідним. В цей же час вони виступили на великих чеських музичних фестивалях – Colours of Ostrava, Rock for People, The Great Escape Festival.

Більше на тему: Розширений коментар телеканалу СТБ стосовно ситуації навколо фіналу Національного відбору на Євробачення-2019

До складу гурту Lake Malawi входять такі учасники: Альберт Чорний – вокал і гітара, Жеронім Шубрт – бас і клавішні, Антонін Грабал – ударні, Павло Палат – гітара.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ