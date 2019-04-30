У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» найкращі ясновидці країни — шаманка Сейраш та ясновидиця Фекла — будуть займатися розслідуванням шокуючої справи однієї сім’ї. Ця історія про неймовірно драматичне життя двох сестер, які повторюють трагічну долю одна одної!

Знедолена Людмила вже безліч часу бореться за долю своєї рідної сестри – єдиного кровного родича, який у неї залишився. Пройшовши ряд життєвих випробувань, Людмила все ж змогла налагодити своє життя, але доля рідної сестри під реальною загрозою, з якою вона не в змозі впоратися самостійно.

Вони обоє страждають від жорстокого насильства з боку чоловіків та втрачають власних дітей. Чи зможуть найкращі екстрасенси країни віднайти реальну причину бід двох рідних сестер?

Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: яка містична сила зводить зі світу двох рідних сестер? У новому випуску Слідство ведуть екстрасенси найкращі ясновидці країни — шаманка Сейраш та ясновидиця Фекла — будуть займатися розслідуванням шокуючої справи

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