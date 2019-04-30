Що робити 1 травня 2019, коли погода не дуже радує і шашлики довелося скасувати? Читайте наш гороскоп на сьогодні і він підкаже вам як краще вчинити.

Овен

Сьогодні до вас можуть прийти неприємні новини здалеку. Можливо, навіть з вашого будинку. Але не переживайте, вам належить сьогодні впорається з цією проблемою і все стане на свої місця.

Телець

Як щодо сьогодні зробити якийсь експеримент зі своєю зовнішністю? Це може бути що завгодно: пофарбувати волосся або пасмо волосся в якийсь незвичайний колір, зробити татуювання, навіть просто незвичний макіяж може сильно оживити ваш образ, задумайтеся!

Близнюки

Можете вже сьогодні готуватися до завтрашнього робочого дня. У вас в голові крутяться дуже хороші ідеї і їх втілення займе якийсь час. Пропишіть собі план дій на завтра і вперед!

Рак

А ось сьогодні ви легко виграєте судовий розгляд, якщо таке має бути. І взагалі, в будь-яких суперечках сьогодні правда буде на вашому боці, так що сміливо відстоюйте свою точку зору до кінця!

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Лев

Сьогодні вам би зайнятися питаннями страхування і спадщини. Можливо, вас чекають великі гроші від родича здалеку? Це допомогло б вам вирішити всі проблеми з боргами і кредитами, варто лише дізнатися детальніше.

Діва

Сьогодні ви можете зустріти дуже корисних людей для втілення вашого проекту в реальність! Варто тільки не боятися ділиться своїми планами і люди самі підкажуть вам до кого звернутися. Ми віримо в вас, Діви!

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Терези

Утримайтеся сьогодні від легких грошей або азартних ігор, це може погано для вас закінчиться, Терези. І хоча за вами ніколи не спостерігалося бажання поживитися чимось доступним, якщо така спокуса виникне, то краще не треба!

Скорпіон

Сьогодні вам бажано зайнятися ремонтом вашої машини. Тому що зірки віщають вам скоро багато їзди по місту, від якої не можете відкрутитися. Головне, будьте обережні в дорозі, тому що є ймовірність, що вашу машину можуть пошкодити.

Стрілець

В дорозі будьте уважні, а найкраще – продовжте страховку. Зірки говорять, що ваша машина може зламатися і доведеться її ремонтувати. Щоб цього уникнути потрібно не робити різких рухів і бути акуратним.

Козеріг

Сьогодні у вас буде багато хороших новин. А також чекайте дзвінків в цей день буквально від усіх. Таке відчуття, що ви співробітник кол-центру, тому що всі хочуть пораду саме від вас. Але це ж почесно, ваша думка всім дуже сильно важлива.

Водолій

Ви не можете знайти спільну мову зі своїми дітьми останнім часом. Та й взагалі відносини з друзями якісь натягнуті останнім часом. Немає розуміння і немає підтримки з їхнього боку.

Риби

Останнім часом все йде не так, як ви очікували, правда? Вам хочеться поїхати в нове місце, але постійно щось стоїть на вашому шляху. Ось і зараз, через стосунки з батьками всі ваші плани під великим питанням …

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