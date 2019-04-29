Гороскоп на 29 квітня 2019 року допоможе вам визначиться що ж робити в цей понеділковий вихідний. Адже зазвичай це початок трудового тижня, а тут ви може дозволити собі відпочивати ще кілька днів. Читайте гороскоп на сьогодні, щоб розібратися.

Овен

Сьогодні вам добре було б зайнятися своїм зовнішнім виглядом. Чому б не записатися до косметолога або стоматолога, щоб почати все «з чистого аркуша» в цей день? Це дасть вам нових сил і ви полюбите себе ще більше. Хоча куди вже більше?

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Телець

Сьогодні ви можете посваритися зі своїм партнером. Може виникнути втрата довіри до людини і невпевненість у вашому майбутньому. Але вам потрібно пройти ці випробування, щоб в майбутньому стати сильніше.

Близнюки

Сьогодні вас звідусіль чикає якась небезпека. Ви навіть можете стати свідком нещасного випадку! Але це не означає, що потрібно сидіти вдома і нікуди не виходити. Просто будьте обережніші на дорозі і в принципі скрізь.

Рак

Раки можуть трохи захворіти після свят. Ви повірили, що вже літо? Насправді погода така, що якщо не одягатися тепліше, то можна і простудитися, і потрапити до лікаря. Ми вас попередили.

Лев

Після такого великого свята вам варто зайнятися тим, щоб віддати всі борги і кредити. Вас чекає полегшення і нове життя після того, як ви вирішите ці питання. Не затягуйте, потім скажете нам спасибі.

Діва

Дівам зірки не радять сьогодні відвідувати будь-які свята або концерти. А особливо все, що пов’язано з азартними іграми. Це не принесе бажаного результату, а тільки вичавить з вас всі соки. Воно вам треба?

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Терези

Вам довелося на час змінити місце проживання? І дуже важко звикнути до цього житла? Розуміємо. Але вам варто зрозуміти, що це тимчасові заходи і скоро ситуація обов’язково покращиться.

Скорпіон

Сьогодні ваше его буде радіти. Вам піде на користь піти на цікавий захід або влаштувати собі фотосесію. Це дуже сильно вас порадує і надихне. Якщо запустите ще й рекламу, то ваша популярність обов’язково зросте!

Стрілець

У вашому особистому житті зараз суцільна чорна смуга. Партнер зовсім не хоче йти на компроміс, а сьогодні він навіть може підвести з грошима. Ви зовсім не очікували від нього такого повороту і розмови по душам не вийде.

Козеріг

Сьогодні вам дуже підуть на користь медитації. Якщо це не для вас, то просто чесно поговоріть самі з собою. І це не означає, що ви божевільний… Прислухайтеся до голосу розуму і велінням серця, чого їм хочеться в даний момент?

Водолій

Ваш близький родич затаїв на вас образу. Вам потрібно поговорити з ним по душам і розібратися: чому так і як можна це вирішити, свята ж, не варто сваритися в цей час.

Риби

У Риб серйозні зміни в житті в кращу сторону. Ми радимо вам відновити свої походи в спортзал, а також сходити в цей день на шопінг. Новий образ може бути для вас незвичним, але точно дуже вдалим!

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