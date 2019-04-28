«Слідство ведуть екстрасенси»: чому духи загиблих дітей переслідують молоду дівчину?

Як і в попередніх випусках «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидці об’єднуються заради спільної мети — розслідування загадкових убивств. Сьогодні Хаял Алекперов та Яна Пасинкова візьмуться за таємничу справу, що шокувала усіх глядачів. Про смертельну та криваву історію кохання читайте в матеріалі.

Шокуюче розслідування «Слідство ведуть екстрасенси» розпочалося зі зворушливої історії Вікторії Мурашко. Сьогодні вона, як і будь-яка сучасна жінка, користується соціальними мережами. Але віднедавна боїться зазирати у свій телефон. Виявляється, Віка стала жертвою жахливого прокляття у соцмережах. Постраждала виклала красиве фото, а наступного дня побачила під ним коментар із прокльонами.

«Невідома жінка бажала мені смерті. Вона написала, що я у пеклі танцюватиму. Прочитавши ці страшні слова, я дуже злякалася», — говорить Віка.

Вікторія Мурашко відчула на собі нечисту силу потойбіччя. Дівчина звернулась до екстрасенсів, щоб нарешті розібратися у жахливій історії. Лиха незнайомка бажала лиш одного: щоб Віка згоріла у пеклі. І невдовзі Вікторія таки опинилася на межі життя та смерті. Після страшних прокльонів дівчина потрапила у криваву ДТП.

Екстрасенси відразу відчули вплив містичного світу. Хаял Алекперов та Яна Пасинкова стверджували, що усі страждання дівчини пов’язані з мертвими дітьми. І справді! Маленькі хлопчик та дівчинка з парасолькою у руках часто з’являлися у снах Вікторії. І щоразу біля малюків палав вогонь, а Віка відчайдушно рятувала дітей.

Розслідування смертельного прокляття та загадкові видіння екстрасенсів привели їх на місце, де згоріли ці маленькі діточки. Загиблі діти прийшли зі світу мертвих, аби відкрити екстрасенсам страшну таємницю.

«Моя книга казала, що духи прив’язані до Вікторії. Жахливе прокляття незнайомки поєднало їх. Можливо, саме померлі діти душать молоду дівчину ночами й намагаються забрати на той світ. Ми мусимо з’ясувати, хто ці діти. Чого вони насправді хочуть?!» — стверджує Хаял Алекперов.

Що за жінка намагається відправити Вікторію у пекло? Як життя героїні пов’язане з померлими дітьми? Та яку шокуючу таємницю дізнаються екстрасенси? Дивіться просто зараз новий випуск «Слідство ведуть екстрасенси»!

Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: чому духи загиблих дітей переслідують молоду дівчину? Слідство ведуть екстрасенси: ясновидці об'єднуються заради спільної мети — розслідування загадкових убивств. Сьогодні Хаял Алекперов та Яна Пасинкова візьмуться за таємничу справу, що шокувала усіх глядачів

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