«Слідство ведуть екстрасенси»: нечиста сила жорстоко обезголовила матір двох дітей

У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» найкращі ясновидці країни Ольга Калинова та Жанна Шулакова взялися за шокуюче розслідування незвичайної справи на Кіровоградщині. Історія про відчайдушну материнську любов, криваву смерть та містичну таємницю вразила навіть найсильніших екстрасенсів.

У вересні 2017 року на Кіровоградщині сталась жахлива трагедія — Олена Гришина вийшла з дому і вже ніколи не поверталася назад. Жінка зникла безвісти. За місяць її тіло знайшли у лісосмузі у 5 км від дому. Голова Олени лежала окремо. Ніхто б і не подумав, що її спіткає така кривава смерть…

По допомогу до екстрасенсів звернулася 23-річна донька Олени, Ольга Бородай. Дівчина й досі не може пережити втрату рідної матері. Чому люба ненька так різко пішла з життя? Яка правда криється у цій містичній історії? Ольга хоче дізнатися відповіді на запитання, що тривожать її душу.

Найкращі екстрасенси країни взялися за важку справу, аби знайти світло правди у цій страшній історії. Які шокуючі факти дізналися ясновидці? Та яку таємницю приховує родина Олени? Дізнайтеся у новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси».

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