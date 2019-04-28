У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» найкращі ясновидиці країни Ольга Калинова та Жанна Шулакова займалися шокуючим розслідуванням безпрецедентної справи. Яка містична сила позбавила життя матір двох дітей? Дізнайтеся просто зараз!

У вересні 2017 року жахлива смерть спіткала Олену Гришину на Кіровоградщині. Жінка вийшла з дому і зникла безвісти. Через місяць її тіло знайшли у лісосмузі за 5 км від дому. Голова Олени лежала окремо. Результати експертизи причину смерті не встановили. Поліція справу закрила за відсутності складу кримінального правопорушення. Але жителі Знам’янки вірять, що криваву розправу над жінкою вчинили злі сили потойбіччя.

Донька загиблої, Ольга Бородай, звернулася по допомогу до ясновидців. Дівчина й досі не може пережити втрату рідної матері. Чому її найрідніша людина пішла так раптово з життя?

Експерти проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Ольга Калинова та Жанна Шулакова приїхали, щоб дізнатися усю правду про криваву смерть жінки. Виявилось, що бідолашна Ольга Бородай за такий короткий проміжок часу втратила не лише маму, а й сестру-близнючку. Її сестра відійшла у потойбіччя незадовго до смерті рідної матері.

«Зі смертю сестри ви втратили частинку себе, адже у вас був дуже сильний зв’язок. Ви — близнюки, які йшли по життю як одне ціле», — сказала Ольга Калинова.

Чому духи забирають сім’ю героїні у світ мертвих? Яка нечиста сила жорстоко вбила Олену Гришину? Та яку ціну доведеться заплатити за врятоване життя?

Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: які потойбічні сили забирають сім’ю у світ мертвих? Слідство ведуть екстрасенси: найкращі ясновидиці країни Ольга Калинова та Жанна Шулакова займалися шокуючим розслідуванням безпрецедентної справи. Яка містична сила позбавила життя матір двох дітей?

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