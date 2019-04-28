Правила здоров’я від судді «МастерШеф. Професіонали» Володимира Ярославського

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський не тільки талановитий шеф-кухар, спікер і бренд-амбасадор, а й затятий прихильник здорового способу життя. Щоб бути успішною і щасливою людиною, кожен повинен щодня працювати над собою. Про особистий список правил здоров’я Володимира Ярославського читайте у матеріалі.

Список особистих правил здоров’я від Володимира Ярославського:

Їжа

Намагатися максимально прибрати з харчування цукор і борошно з пшениці. З другим складніше: спробуйте замінити хліб і солодке пастою з твердих сортів пшениці. Також Володимир зовсім не радить і сам не їсть маргарини. В ідеалі потрібно намагатися багато не їсти. Краще приймати їжу 3–4 рази на день. Під час м’язової сушки суддя «МастерШеф. Професіонали» прибирає з раціону вуглеводи, тваринні жири і переходить на зелені салати, рибу або птицю.

Більше на тему: Володимир Ярославський: де навчався суддя «МастерШеф. Професіонали»

Останнім часом схиляюся до інтервального голодування і до того, що можна їсти те, що хочеться, але небагато. Бажано просто зменшити вагу порції.

Спорт і сон

Ніщо так не організовує, як спорт та активний спосіб життя. Для того, щоб бути завжди у чудовій формі, Володимир займається спортом 5 разів на тиждень. Якщо ж немає можливості так часто займатися, то як мінімум 3 дні варто приділити фізичним навантаженням. Також дуже важливо не забувати про нормирований графіку сну.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova) 4 Апр 2019 в 2:20 PDT

Сон — особливо важлива частина. Для мене ідеально сім з половиною годин сну, з 00:00 до 7:30 ранку. Але у рідкісні моменти відпустки перші кілька днів я відсипаюся по 10–12 годин. Але потім обов’язково повертаюся до звичного ритму.

Здорові стосунки

Оточуйте себе справжніми і позитивними людьми, які поділяють ваші інтереси і життєві принципи. Дуже важливо — не шкодуючи прощатися з тими, хто навіть у роботі ниє і вічно всім незадоволений. Володимир переконаний, що такі люди тягнуть нас на дно і розколюють колектив.

Більше на тему: Володимир Ярославський: біографія, кар’єра і все новини про суддю

Навчання і нові знання

Важливо розвиватися і вчитися новому завжди і у всіх! Вивчення іноземних мов — розвиває нейронні зв’язки у мозку і вбереже вас від хвороби Альцгеймера. Також це чудовий показник інтелектуального і особистісного розвитку.

Для того, щоб бути особливим, необхідно збирати нову інформацію у тих, хто тобі цікавий у світі. Життя зараз дуже швидко змінюється!

Позитивний настрій

Людський мозок відсікає 90% інформації, а решту домальовує, виходячи зі свого досвіду. Якщо переважна частина того, що ми бачимо навколо себе, — це наші фантазії, тож чому не контролювати це?

Мрійте, візуалізуйте, придумуйте свій прекрасний світ і все збудеться! Головне — правильно і позитивно висловлювати свої мрії!

Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova

Більше на тему: Тест: хто ти із суддів «МастерШеф. Професіонали» ?

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ