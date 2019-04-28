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Привітання з Великоднем у віршах

28.04.2019

28 квітня 2019 року весь православний світ відзначатиме світле свято – Великдень. Традиційно в цей день заведено ходити до церкви, вітати близьких і знайомих. Однак хочеться зробити це якось по-особливому. Ми пропонуємо вам підбірку привітань на Великдень 2019 у віршах. 

поздравления на пасху

 

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
Христос Воскрес! Воістину воскрес!

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***

Співають дзвони святого храму,
Велика радість: Христос Воскрес!
До свята Пасхи хай світлими стануть
Землі цвітіння і синь небес.

Нехай добро Вам зігріє серце,
Любов і віра в душі живуть,
Нехай у Вашому домі щастя
Назавжди ангели збережуть!

пасха 2019

***

Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину.
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, вам дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків чекаймо,
«Христос Воскрес!» усі разом заспіваймо.

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***

Я вірю в Боже Воскресіння
І в те, що не самотні ми.
Я зичу в кожній справі лиш сумління,
Любові, щастя й доброти!

***

Горять свічки, зрять ікони.
Земля в молитві до небес. Христос воскрес!
Лунають дзвони, і спів – Воістину воскрес!

***

В траві фіялочки зітхають,
І пролісок тремтить увесь,
Розквітла яблунька аж сяє –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! Усе радіє,
Сміється сонечко з небес,
Прозора річечка леліє –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

пасха семья

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