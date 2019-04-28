Привітання з Великоднем у віршах

28 квітня 2019 року весь православний світ відзначатиме світле свято – Великдень. Традиційно в цей день заведено ходити до церкви, вітати близьких і знайомих. Однак хочеться зробити це якось по-особливому. Ми пропонуємо вам підбірку привітань на Великдень 2019 у віршах.

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З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

Христос Воскрес! Воістину воскрес!

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Співають дзвони святого храму,

Велика радість: Христос Воскрес!

До свята Пасхи хай світлими стануть

Землі цвітіння і синь небес.

Нехай добро Вам зігріє серце,

Любов і віра в душі живуть,

Нехай у Вашому домі щастя

Назавжди ангели збережуть!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину.

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, вам дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків чекаймо,

«Христос Воскрес!» усі разом заспіваймо.

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***

Я вірю в Боже Воскресіння

І в те, що не самотні ми.

Я зичу в кожній справі лиш сумління,

Любові, щастя й доброти!

***

Горять свічки, зрять ікони.

Земля в молитві до небес. Христос воскрес!

Лунають дзвони, і спів – Воістину воскрес!

***

В траві фіялочки зітхають,

І пролісок тремтить увесь,

Розквітла яблунька аж сяє –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! Усе радіє,

Сміється сонечко з небес,

Прозора річечка леліє –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

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