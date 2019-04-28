Великдень – особливе свято для всіх християн, оповите безліччю традицій і повір’їв. А чи знаєте ви, що в собі таїть історія виникнення Великодня? Як взагалі з’явилося це свято? Дізнайтеся більше про історію Великодня в нашому матеріалі.

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Цікаво, що лише у V столітті церковники розробили чіткі правила і строки святкування Великодня. Було вирішено, що християнська Пасха (на відміну від юдейської) – це свято Воскресіння Христового, яке слід відзначати у першу неділю після повного місяця, що йде за березневим рівноденням. Саме тому дата свята змінюється з року в рік – у 2019 році православний Великдень відзначають 28 квітня. Нехай цей день буде світлим для вас і вашої родини!

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Сьогодні історію святкування Великодня можна розділити на 3 русла: Великдень православний, Великдень католицький та Великдень юдейський. У кожного з них свої звичаї і традиції. Просто у різних народів Великдень — особисте свято.

Святкування Великодня триває протягом 40 днів, адже саме стільки часу Христос провів на землі зі своїми учнями після воскресіння. Весь тиждень після Великодня прийнято ходити в гості до близьких, христосатися та дарувати чудові подарунки.