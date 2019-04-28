Народні прикмети на Великдень 2019
28.04.2019
Великдень – довгоочікуване весняне свято, яке дарує людям гарний настрій і черговий приємний привід провести час з сім’єю. У матеріалі ми розповімо про народні прикмети на Великдень, які передавалися з покоління в покоління.
Народні прикмети на Великдень
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- Щоб сім’я жила мирно і щасливо весь рік, першу святкову трапезу в неділю слід починати у повному складі. Кожен член сім’ї має скуштувати шматочок паски.
- Дівчата вірили, що якщо цього дня вдарять лікоть, то незабаром зустрінуть свого судженого.
- Якщо день виявився дощовим, то вся весна буде такою ж самою.
- Якщо ж день ясний, то на господарів чекає гарний урожай.
- Хто першим побачить світанок на Великдень, весь рік буде щасливим.
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- Вербою, яку принесли в дім на вербному тижні, обмахували кімнати, очищаючи від напастей.
- Щоб уберегти дитину від пристріту на весь рік, її потрібно перехрестити великоднім яйцем.
- Тим, хто хоче позбутися гріхів, потрібно покататися на гойдалках.
- Люди похилого віку цього дня розчісували волосся і просили Бога, щоб послав їм стільки онуків, скільки волосся залишиться на гребінці.
- Молоді пари цілувалися на Великдень під деревом. Це запорука міцних стосунків.
- Якщо ви почуєте стукіт дятла цього дня, значить, скоро придбаєте власний будинок.
- Якщо дитина на Великдень багато вередує і плаче, то батьки мають відвідати церкву, щоб замолити свої гріхи.
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Прикмети на Великдень на гроші. Вранці на Великдень варто вмитися теплою водою, в яку заздалегідь поклали срібний предмет. Тоді весь рік ви будете багатими.
Прикмети на Великдень на хороше життя. Подружня пара обов’язково повинна поцілуватися триразово і привітати всіх з Великоднем. Цей обряд захистить від сварок та від розриву відносин.
Ритуали на Великдень на вагітність. За день до свята візьміть червоне яблуко і загадайте на нього бажання, але не їжте. Після чого яблуко покладіть в пасхальну корзину та освятіть його в храмі. Після пасхальної служби потрібно з’їсти його протягом святкового дня.
Від усієї редакції STB.UA вітаємо читачів з прийдешнім святом світлого Великодня!
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