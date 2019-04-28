Михайло Присяжнюк написав вірш до Великодня
До дня великого християнського свята Великодня, народний адвокат і ведучий проекту «Один за всіх»-13 опублікував нове авторський вірш. Михайло Присяжнюк написав душевні рядки і поділився ними в соц. мережах.
Михайло Присяжнюк вже котрий рік продовжує боротися за справедливість разом з проектом «Один за всіх»-13. До дня найбільшого християнського свята Великодня, ведучий написав новий душевний вірш «Христу».
ВІН змив своєю кров’ю гріхи людські не для того, щоб люди продовжували ворогувати і сіяти розбрат! Нехай Страсна П’ятниця кожному нагадає ціну за наше невігластво!
(Код з інстр)
Христу
Ты был… О, как я верю, что ты с нами!
С небес взирая, ты надеешься, ты ждёшь!
Мне кровь твою, увы, не смыть слезами,
Не заглушить молитвой пламенную ложь!
Я не был рядом и этот путь позора
Ты шёл один, шепча: «Прими, ГОСПОДЬ».
А я в шелках, за временным забором.
И ледяная сталь твою пронзала плоть..
Прости, мой брат. Смотри, я на коленях,
Не за себя прошу: «Прости за этот мир!
Добро неся, ты умер от мучений.
Пал от людей, хотя для них лишь жил»
М. Присяжнюк
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