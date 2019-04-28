Гороскоп на тиждень з 29 квітня по 5 травня 2019 року розповість, що чекати від зірок кожному знаку зодіаку. Кому цей тиждень віщує успіх? Щоб бути готовим до всіх подій, читайте гороскоп на тиждень з 29 квітня по 5 травня 2019 від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень – Овни

Минулого тижня ви дуже розслабилися та втратили інтерес до роботи. Але не забувайте, що самовпевненість викликає проблеми. Цього тижня зірки радять Овнам бути більш уважними, прислухатися до порад близьких людей та не відмовляти у допомозі. Вихідні не варто проводити на самоті. Прогулянка на свіжому повітрі надихне вас на нові досягнення.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Тельцям варто готуватися до поганих новин. Проте не варто хвилюватися, адже ви зможете все виправити і вийти сухим з води. Не відвертайтеся від своїх близьких — друзі завжди готові протягнути руку допомоги для вас. Так ви швидше вирішите всі проблеми. Вихідні присвятіть саморозвитку: читайте книги та займайтесь спортом.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Близнюки, перестаньте жити сьогоднішнім днем! Вам варто потурбуватися про майбутнє. Сядьте наодинці та подумайте, як можна змінити життя на краще. Настала пора, коли потрібно відпускати людей, які не вірять у ваші сили. Вихідні — це ваш шанс добре відпочити. Ось тільки зірки радять сильно не витрачати та утриматися від несприятливих капіталовкладень.

Гороскоп на тиждень – Раки

Раки, щоб досягти більшого, вам варто покинути зону комфорту. Цього тижня відправляйтеся у подорож. Навіть маленька поїздка принесе масу задоволення і ви погляньте на світ по-новому. Коло корисних знайомств розшириться. Зірки гарантують, що ви знайдете нових друзів. Не ігноруйте цікаві пропозиції, тому поспішайте збирати речі у поїздку.

Гороскоп на тиждень – Леви

Не падайте духом, якщо ваші плани не реалізуються. Навіть якщо все почне падати з ваших рук, не варто засмучуватися. Ситуація швидко зміниться, якщо ви прикладете власних зусиль. Не бійтеся імпровізувати, знайдіть оригінальний спосіб виправити проблему. Труднощі минуть, і перед вами відкриються нові можливості.

Гороскоп на тиждень – Діви

Розриватися між допомом та роботою зовсім нелегко. Проте Дівам керівництво дасть шанс проявити власні таланти. Зірки впевнені: буде складно, але ви впораєтесь! Головне — не лінуватися, пройти важке випробування та прислухатися до колег. І вже в кінці тижня вас чекатиме приємний відпочинок з рідними.

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Гороскоп на тиждень – Терези

Спокій та зосередженість — рецепт від усіх хвилювань. Знайти правильне рішення проблеми вам вдасться не відразу. Робота забере у вас багато сила. Зірки передбачаються, що вам доведеться діяти на свій страх і ризик. Результат залежатиме тільки від ваших старань. На вихідних не думайте про роботу. Відпочиньте в колі батьків — вони за вами дуже сумують.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Зірки прогнозують, що саме цей тиждень буде вдалим для вас! Скорпіони готові стрімко рухатися вперед, і навряд чи хтось зможе вас зупинити. Ви легко досягнете поставлених цілей. Варто лиш закріпити успішний тиждень сімейним відпочинком. Адже родина — ваша головна підтримка та опора. Не забувайте тішити своїх рідних приємними подарунками.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

Початок тижня буде вдалим. Настав той час, коли ви здатні зробити все — перевернути гори, змінити світ, досягти неможливого. Але важливим буде лише щирий інтерес. Якщо його буде недостатньо, ви можете її так і не довести до кінця. Не потрібно засмучуватися і опускати руки.

Гороскоп на тиждень – Козероги

Хочете зірвати куш? Тоді краще не діліться своїми планами ні з ким, крім найближчих людей. Зірки підказують, що хтось вам дуже заздрять. Уникайте нещирих людей, не піддавайтеся маніпуляціям. У професійній сфері Козерогам відкриються нові перспективи. Вихідні присвять тільки собі.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Цей тиждень більше підходить роботи, ніж для відпочинку. Проте Водоліям варто змінити обстановку. Ймовірно, зросте навантаження, побільшає справ. З’являються неприємні сюрпризи і тимчасові труднощі. Але ви не здавайтеся! Не варто відмовлятися від задуманого. В результаті все складеться добре.

Гороскоп на тиждень – Риби

Навколо багато людей, які можуть виявитися корисними. Цікаво, що всі вони будуть діяти абсолютно безкорисливо. Не втратьте можливість віддячити друзям. Постарайтеся бути м’якшими у своїх висловах і не раньте кохану людину. Рибам варто прислухатися до побажань своєї сім’ї.

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