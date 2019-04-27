Чому фарбують яйця? На Великдень розмальовані яскраві фарбовані яйця – один із символів світлого свята. Але звідки прийшла традиція фарбувати яйця, мало хто знає. Існують кілька версій, що пояснюють, чому фарбують яйця на Великдень. Про це та про сімейні традиції святкування великого церковного свята у родині ведучого реаліті «Холостяк» Григорія Решетника читайте у матеріалі.

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Яйце завжди вважалося символом життя, оскільки у міцній шкаралупі прихований маленький зародок, який коли-небудь стане курчатком. Але чому ж яйця стали фарбувати на Великодні свята? Є кілька версій виникнення цієї традиції.

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Перша і найпоширеніша легенда говорить про диво, яке сталося з Марією Магдалиною. За переказами, саме вона наважилася прийти до римського імператора Тиберія, аби сповістити про воскресіння Христа. Через те, що до нього не було прийнято приходити з порожніми руками, а у Марії ніякого подарунка не знайшлося, вона прийшла з простим курячим яйцем. Піднісши символ життя, вона вигукнула «Христос Воскрес!».

Магдалина розповіла про те, що Ісусу вдалося побороти смерть і він зробив чудо з чудес – воскрес із мертвих. Однак імператор тільки розсміявся і заявив, що померлий так само може повернутися до життя, як і біле яйце може стати червоним. Не встиг він і договорити останнє слово, як яйце в руках Марії Магдалини справді стало червоним. Відтоді й з’явилася традиція фарбувати великодні яйця у яскраві кольори.

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Є і більш практичне пояснення, звідки прийшла традиція фарбувати яйця. Під час Великого посту кури продовжували нестися. Господині варили яйця, аби подовжити їх термін зберігання. Щоб відрізнити свіжі від варених, вони вигадали таку собі хитрість: народними методами вони фарбували зварені яйця у різні кольори. Таким чином, було легко зрозуміти, де яке яєчко.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik) 17 Мар 2019 в 11:09 PDT

У родині ведучого найромантичнішого реаліті «Холостяк» Григорія Решетника є свої традиції святкування великого церковного свята Великодня.

«У нашій родині є прекрасна традиція на Великдень. Усі разом вирушаємо до батьків коханої дружини Христини на Західну Україну в Івано-Франківськ і там йдемо до церкви. Дуже радує, що наш сімейний склад збільшується. Минулого роцу вже не тільки Іванко ходив, мій старший син, а і Дімочка йому допомагав. Два брата йшли до церкви і освятили паски. Їм дуже сподобалося як йде підготовка: у кожного був свій кошик і своє наповнення.

Мені здається, що ці моменти дуже зближують і взагалі Великдень – надзвичайно світле свято!

Ми фарбуємо великодні яйця усіма способами: цибулевим лушпинням, харчовими фарбами. Зараз продають багато красивих наклейок і різноманітні прикраси. У моєму дитинстві ми фарбували звичайно ж цибулевим лушпинням, буряком і звичайною фарбою. Пам’ятаю, як у кожної дитини всі руки і обличчя були у фарбі, а потім кожен розфарбовував своє яйце і радісно ними билися. У кого яйце виявиться міцнішим, той і переміг.

Тому, мої хлопчики люблять фарбувати великодні яйця, готують їх і у кожного воно виходить ексклюзивне. Ми намагаємося використовувати всю палітру кольорів і прикрашаємо яйця як сучасними так і старими добрими методами», – розповів Григорій Решетник.

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