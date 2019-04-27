У 9 випуску десятка найкращих кухарів «МастерШеф. Професіонали» продовжила боротися за головний приз проекту. Кого родичі одягли в чорний фартух? Хто повернувся після конкурсу повернення вибулих? Про це і не тільки читайте в матеріалі.

Перший індивідуальний конкурс зворушив усіх учасників. На кухні «МастерШеф. Професіонали» з’явилися найближчі люди кулінарів. Їхнім завданням було приготувати страву під керівництвом учасників, що стоять на балконі. Хаос і крики буквально підірвали кухню. З поставленим завданням впоралися не всі. Чорний фартух довелося надіти Паші Серветнику, Катерині Яблонській та Аліку Мкртчяну.

Другий конкурс вже за традицією дав можливість одному з п’яти вибулих учасників повернутися. Кухарі повинні були приготувати страви якнайшвидше. Щоб встигнути приготувати ресторанні страви за 15, 10 і 5 хвилин, вибулим учасникам допомагали кухарі з десятки. Жорсткі правила конкурсу виявилися не під силу кухарям. Ектор підкреслив, що п’ятірка недарма залишила проект.

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На битві чорних шефи повинні були приготувати три повноцінні страви різних за калорійністю: від дієтичної до супержирної. Як і кухарі в чорних фартухах, Володимир Ярославський також вибрав 3 продукти для приготування страв. Суддя вкотре довів своїм прикладом, що неможливих завдань не існує для справжнього професіонала. Пашу Серветника знову похвалили всі судді та зазначили, що хлопець з кожним випробуванням росте і розвивається як професіонал. Але хтось повинен був залишити проект, і ім’я цього учасника викликало бурхливі емоції, відверте зізнання Катерини Пєскової і сльози Паші Серветника.

Хто з шефів не зміг впоратися з випробуванням і назавжди залишив «МастерШеф. Професіонали», дивіться в 9 випуску!

Video: «Мастер шеф. Професіонали» випуск 9: доля учасників була в руках рідних У 9 випуску десятка найкращих кухарів «МастерШеф. Професіонали» продовжила боротися за головний приз проекту. Кого родичі одягли в чорний фартух? Хто повернувся після конкурсу повернення вибулих? Про це і не тільки читайте в матеріалі

Video: «Мастер шеф. Професіонали» випуск 9: доля учасників була в руках рідних У 9 випуску десятка найкращих кухарів «МастерШеф. Професіонали» продовжила боротися за головний приз проекту. Кого родичі одягли в чорний фартух? Хто повернувся після конкурсу повернення вибулих? Про це і не тільки читайте в матеріалі

Video: «Мастер шеф. Професіонали» випуск 9: доля учасників була в руках рідних У 9 випуску десятка найкращих кухарів «МастерШеф. Професіонали» продовжила боротися за головний приз проекту. Кого родичі одягли в чорний фартух? Хто повернувся після конкурсу повернення вибулих? Про це і не тільки читайте в матеріалі

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