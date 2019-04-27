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Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» в 9 випуску від 27.04.2019

27.04.2019

У 9 випуску «МастерШеф. Професіонали» знову один кулінар назавжди попрощався з проектом. Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» в 9 випуску від 27.04.2019 читайте в матеріалі.

Кто покинул мастершеф профессионалы в 9 выпуске от 27.04.2019

У 9 випуску «МастерШеф. Професіонали» залишила Катерина Яблонська.

У цьому випуску закінчилася війна льоду і полум’я Катерини Пєскової та Катерини Яблонської. Перша навіть зізналася, що їй щиро шкода, що проект покинув ще один хороший кондитер. Особливим ударом виліт Яблонської став для Паші, який не зміг впоратися з емоціями і плакав.

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Катерина мати двох прекрасних діток. Вони можуть пишатися своєю мамою, адже бути у десятці найкращих кулінарів-професіоналів України величезне досягнення. На жаль, учасниці забракло досвіду у приготуванні основних страв. Броколі була сирою, а експеримент зі зміною її кольору обернувся проти кулінара і зіпсував смак овоча. На досягнутому Катерина не збирається зупинятися і з новим завзяттям буде розвиватися як кулінар і як шеф-кондитер.

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