У 9 випуску «МастерШеф. Професіонали» знову один кулінар назавжди попрощався з проектом. Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» в 9 випуску від 27.04.2019 — читайте в матеріалі.

У 9 випуску «МастерШеф. Професіонали» залишила Катерина Яблонська.

У цьому випуску закінчилася війна льоду і полум’я — Катерини Пєскової та Катерини Яблонської. Перша навіть зізналася, що їй щиро шкода, що проект покинув ще один хороший кондитер. Особливим ударом виліт Яблонської став для Паші, який не зміг впоратися з емоціями і плакав.

Більше на тему: «МастерШеф.Профессіонали»: вперше за історію проекту нікого не повернули після конкурсу «повернення»

Катерина — мати двох прекрасних діток. Вони можуть пишатися своєю мамою, адже бути у десятці найкращих кулінарів-професіоналів України величезне досягнення. На жаль, учасниці забракло досвіду у приготуванні основних страв. Броколі була сирою, а експеримент зі зміною її кольору обернувся проти кулінара і зіпсував смак овоча. На досягнутому Катерина не збирається зупинятися і з новим завзяттям буде розвиватися як кулінар і як шеф-кондитер.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.