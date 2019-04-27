Гороскоп на 28 квітня 2019 року розповість вам правду і тільки правду в це світле свято Великодня. Як краще саме вам провести цей день, а від чого краще утриматися на Великдень 2019 – дізнайтеся в гороскопі на сьогодні.

Овен

У цей святковий день ви будете залежати від законів країни, в якій перебуваєте. Ба більше, у вас може з’явитися можливість поїхати в дуже цікаве місце, про яке ви давно думаєте. Це ж так круто! Поїздка в іншу країну освіжить ваші думки!

Телець

Таке світле свято, а вам сьогодні захотілося закритися в собі. Чому так? Цей світ став вас остаточно розчаровувати, і вам хочеться побути наодинці з собою. Близькі починають за вас хвилюватися, побудьте більше з ними разом.

Близнюки

Сьогодні ви будете розриватися. Вам вже начебто і хочеться побути з коханою людиною, а ніби як голова забита іншими питаннями, які постійно вас хвилюють. Просто спробуйте поговорити відверто, можливо, вас зрозуміють…

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Рак

Чекайте сьогодні серйозну розмову стосовно особистого життя, під час якої будуть дані обіцянки. Якщо ви дівчина, то може бути навіть пропозиція руки і серця! Ось тільки ви щось почали сумніватися, чи правильний вибір зробили, чи не так?

Лев

Це саме той день, коли ви відчуєте, що перероджуєтеся… Ви з легкістю позбавитеся тих страхів, які постійно вас гальмували останнім часом. І знаєте, це чудова новина в цей святковий день!

Діва

Сьогодні діти будуть щосили хотіти вашої любові і уваги. Їм цього настільки не вистачає, що вони можуть навіть образитися і захворіти в результаті. Щоб не допустити такого, обійміть їх зайвий раз і скажіть, що любите. Вони оцінять це і ситуація між вами покращиться.

Терези

Сьогодні кохана людина допоможе зі справами по дому. І ви проведете разом дуже хороший сімейний день. Варто тільки відключити телефон на певний час і присвятити його один одному. Ми віримо, що у вас це обов’язково вийде.

Скорпіон

Погоджуйтеся сьогодні на побачення, чому б не почати все з чистого аркуша в такий хороший день? Також радимо вам багато гуляти, ви навіть можете зустріти когось із знайомих на вулиці і це підніме вам настрій. Загалом день обіцяє бути дуже і дуже хорошим!

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Стрілець

Сьогодні ви явно не виспитеся. Буде це через тривале перебування в церкві цієї ночі або з інших причин – зірки не уточнюють. Але це спричинить невпевненість у своєму зовнішньому вигляді та, швидше за все, ви захочете почати працювати над своєю фігурою. Ми віримо, що у вас все вийде!

Козеріг

Сьогодні вам захочеться закритися від усіх, незважаючи на святкову метушню і радість навколо. Ви все ще намагаєтеся зрозуміти себе і займаєтеся самопізнанням. У цій справі вам можуть дуже допомогти медитації, вивчіть їх механізм докладніше, щоб почати практикуватися якомога швидше.

Водолій

Сьогодні краще не ходити ні на які гучні свята і гуляння в вашому місті. Ви не отримаєте від них ніяких позитивних емоцій. Краще з’їздити хоча б в сусіднє місто чи селище і прогулятися там, це дасть вам багато сил на майбутнє.

Риби

Ви можете відчути, що взаємини з батьком і матір’ю вже не такі, як раніше. Чи то ви виросли і не потребуєте більше їхньої постійної опіки, чи то вони перестали вас розуміти, але вам необхідно жити окремо, щоб ці стосунки і зовсім не зіпсувалися.

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