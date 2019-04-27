Гороскоп на 27 квітня 2019 року може розповісти вам, що чекає кожен зі знаків зодіаку в цей передсвятковий день. Як найкраще провести Велику суботу перед Великоднем-2019 – дізнайтеся в гороскопі на сьогодні.

Овен

Сьогодні ви можете підвести свою маму або її очікування стосовно до вас не виправдаються. Можете навіть посваритися. Якщо вона чекає вас в гості, а ви відмовляєтеся через власну лінь, то задумайтеся, чи все ви правильно робите…

Телець

У вас в цей день можуть бути проблеми з банківською картою і банківськими рахунками. Краще не оплачуйте нічого через інтернет, може статися помилка і спишуться зайві гроші. А воно вам треба перед святами?

Близнюки

Травмонебезпечний день. Будьте обережні, особливо з руками, ви можете сильно їх пошкодити. Перед святом це буде зовсім недоречно, правда? Тому обережніше з цим.

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Рак

У вас складається відчуття, що ви в якомусь любовному трикутнику. І якщо у вас нікого немає, то, можливо, у вашого партнера щось розвивається на стороні? Якщо навіть і ні, то ви можете дізнатися сьогодні правду про кохану людину, від якої не будете в захваті.

Лев

Ви можете сьогодні прийти до вдалого вирішення житлового питання! Якщо воно давно вас хвилює, то наші вітання. Що б це не було – переїзд або поліпшення житла, – все піде вам на користь в цей день.

Діва

Сьогодні ви відчуєте себе не зовсім комфортно в тому місці, в якому перебуваєте. Це може статися через батьків або через кохану людину. У будь-якому випадку вам потрібно зайнятися поліпшенням цієї ситуації і відновити сьогодні стан будинку, хоча б трохи.

Терези

В цей день ви можете отримати новини здалеку від родича. І знаєте, вони будуть не дуже хорошими. Але потрібно змиритися і прийняти цю інформацію, як-не-як, а сильно засмучуватися перед святом ні до чого.

Скорпіон

Сьогодні ви не зможете відмовити собі в особистих задоволеннях і витратах на свою зовнішність. Та й не потрібно! Коли, як не перед таким великим святом, порадувати себе і почати подобатися собі в дзеркалі? Все правильно робите.

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Стрілець

Поговоріть сьогодні з батьком, бажано віч-на-віч. Він обов’язково вас зрозуміє і виручить фінансово! Якщо вам потрібна якась допомога в цей період, то до кого звертатися, як не до людини, для якого ви і так сенс життя?

Козеріг

Сьогодні ви будете намагатися зрозуміти, чи правильний шлях ви обрали. Може, це насправді не ваше бажання, а навіяне суспільством? Задумайтесь, а чого насправді хотіли б саме ви? І запишіть відповіді на ці питання. У наступну святкову ніч ви можете отримати всі відповіді.

Водолій

Можете сьогодні нагадати про борги друзям, які вам щось не повернули. Перед Великоднем краще закрити такі питання, щоб більше до них не повертатися. Хоча через це ви можете стикнутися з гординею і егоїзмом з їхнього боку, але не варто ображатися, будьте вищими цього.

Риби

Якийсь час з вами може пожити мама або ваші друзі. Але знайдіть в цьому позитивні сторони. Ви можете спекти разом паски до свята або просто весело пофарбувати крашанки. Ми впевнені, ви знайдете, чим зайнятися в такий світлий день.

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