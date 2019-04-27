Підготовка сцени Євробачення-2019 остаточно завершилась. Кольосальна робота була виконана, щоб створити ідеальне місце для проведення пісенного конкурсу. Як зараз виглядає завершена сцена Євробачення? Дізнатеся в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: зірки, запрошені на міжнародний конкурс



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UA: Євробачення. Eurovision (@eurovision.ua) 26 Апр 2019 в 11:42 PDT

Підготовка сцени Євробачення-2019 нарешті завершилась. Над сценою активно працювала будівельна бригада в Expo Tel Aviv. Розробка ідеї оформлення сцени належать Флоріанові Відеру. Саме він виступає дизайнером головної сцени кілька років поспіль.

Нагадаємо, цього року Україна не братиме участь в міжнародному конкурсі Євробачення. MARUV відмовилася від участі у конкурсі через деякі пункти домовленості.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ