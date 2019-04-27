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Євробачення-2019: сцена на міжнародний конкурс закінчена

27.04.2019

Підготовка сцени Євробачення-2019 остаточно завершилась. Кольосальна робота була виконана, щоб створити ідеальне місце для проведення пісенного конкурсу. Як зараз виглядає завершена сцена Євробачення? Дізнатеся в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: зірки, запрошені на міжнародний конкурс


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Публикация от UA: Євробачення. Eurovision (@eurovision.ua)

Підготовка сцени Євробачення-2019 нарешті завершилась. Над сценою активно працювала будівельна бригада в Expo Tel Aviv. Розробка ідеї оформлення сцени належать Флоріанові Відеру. Саме він виступає дизайнером головної сцени кілька років поспіль.

Нагадаємо, цього року Україна не братиме участь в міжнародному конкурсі Євробачення. MARUV відмовилася від участі у конкурсі через деякі пункти домовленості.

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