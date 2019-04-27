Великдень 2019 — головна богослужебна подія року, найдавніше християнське свято, яке встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. У ніч із суботи на неділю віряни несуть до церкви великодній кошик, щоб під час служби освятити його вміст. Що покладе у свій великодній кошик на Великдень 2019, розповів ведучий романтичного реаліті «Холостяк»-9 Григорій Решетник.

Що покласти у великодній кошик?

Основною святковою стравою є паска. Разом з нею в кошик потрібно покласти крашанки, сіль, копчене сало, домашній «червоний» хрін, трави полину, корінь хрону білий, зерна пшениці та гірчиці.

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Також не забудьте покласти у великодній кошик шматочок м’яса і домашньої ковбаски. За бажання можна додати й інші страви. Наприклад, це можуть бути цукерки та інші солодощі.

Із предметів побуту можна покласти в кошик маленький рушник. Потім зберігати його цілий рік на поличці біля ікон. Такий рушник потрібно використовувати, якщо хтось із близьких людей захворіє. Обов’язково, не забудьте покласти церковні свічки.

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Не забувайте, що основою Великодня є богослужіння, а продукти є доповненням свята, особливо для тих, хто дотримувався Великого посту.

Ведучий романтичного реаліті «Холостяк»-9 Григорій Решетник розповів, що Великдень — особливе свято в його родині. У свою пасхальну корзину Григорій покладе паску, ковбасу, крашанки та блюдо західної України — цвіклі. А що покладуть у великодній кошик діти ведучого?

«Мої діти завжди кладуть, звичайно, паску. Не обходиться їхній великодній кошик і без крашанок, які ми фарбуємо самі. Діти люблять брати печиво, цукерки та невелику іграшку, наприклад, курчатко», — ділиться Григорій Решетник.

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