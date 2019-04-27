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Як пофарбувати яйця шовковою тканиною?

27.04.2019

Зазвичай ми фарбуємо великодні яйця, використовуючи народні методи. Часто використовуємо лушпиння цибулі або купуємо барвники в магазині. Але для різноманітності можна спробувати інший оригінальний метод. Читайте в нашому матеріалі покрокову інструкцію, як пофарбувати яйця шовковою тканиною.

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Фарбування яєць шовком — простий спосіб без особливих зусиль та витрат. Все, що вам знадобиться — клаптики кольорової шовкової тканини, біла тканина, мотузка, оцет і, звичайно, самі яйця.

Крок 1

Спершу поріжте тканину на квадратні шматки розміром 17 х 17 см. Тканину виберіть будь-яку, яка вам подобається.

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Крок 2

Туго загорніть яйце спочатку в кольорову тканину, а потім — в білу. Намочіть шовк в воді, щоб було легше загортати.

Крок 3

Міцно зав’яжіть мотузкою тканину і яйце. Виконайте це з усіма яйцями.

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Крок 4

Покладіть яйця в каструлю і залийте холодною водою. Також можна додати 1/4 склянки білого оцту.

Крок 5

Варити яйця необхідно протягом 15 хвилин. Потім зніміть каструлю з вогню, вийміть яйця з води і дайте їм охолонути.

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Крок 6

Після того як яйця охолонуть можна зняти тканину і помилуватися справжньою пасхальною красою!

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