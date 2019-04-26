З 22 квітня серіал «За вітриною» знову на ваших екранах! Нагадуємо, що у головних ролях – Єлизавета Фалей, Сергій Басок, Наталка Денисенко, Андрій Федінчик, Ольга Радчук, Ксенія Мішина та інші. Опис всіх серій серіалу «За вітриною» ви можете прочитати саме зараз.

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Серія 1

У першій серії серіалу «За вітриною» відбудеться знайомство із прекрасною Попелюшкою – Галиною Пасічник. Це історія про дівчину, яка, незважаючи на всі перешкоди, що ставить їй життя, йде до своєї мети. Наша героїня сильна і відважна, вона звалила на себе тягар відповідальності за братів – підлітка Гошу і маленького Павлика.

Серія 2

Життя Галі дуже ускладнюють Жанна і дружина дяді Борі – Ліза, які теж працюють у універмазі Vetrov Plaza. Через те, що сімейство вигнало дівчину з дому, вона провела ніч на лавочці. Сонячний ранок був не таким ясним для Галини, адже її обікрали і на роботу йти бідній більше нема в чому. А це, між іншим, перший робочий день Галини Пасічник в елітному універмазі Vetrov Plaza.

Серія 3

У третій серії мелодраматичної кінокартини Галина Пасічник нарешті усвідомить, що все в житті у неї дуже добре. Дах над головою – є, прекрасна робота – є, навіть нові друзі з’явилися. Але у такі сонячні дні не варто забувати про те, що поруч ходять заздрісники. У випадку Галини Пасічник це її сестра Жанна.

Серія 4

Галина повертається до Vetrov Plaza з гордо піднятою головою, адже завдяки її найкращій подрузі чесне ім’я відновлено. Андрій Вєтров буде дуже близький до здійснення заповітної мрії його покійної дружини. Він покаже план будівництва Vetrov Plaza 2 Ользі Тобілевич, яка є мамою його дівчини. Якщо гра у кохання з улюбленою дочкою впливової особи не допоможе Андрію в здійсненні мрії, можливо, це зробить все ж його проект?

Серія 5

Вікторія Тобілевич не змогла вийти заміж за Володимира. Всьому виною почуття до Андрія. Закохана дівчина втекла до коханого, у відповідь почувши лише холодне «прощавай». Через тягар невзаємних почуттів Вікторія впадає у глибоку депресію і відмовляється від їжі. Тепер Ольга Тобілевич готова на все, щоб Андрій знову був з її донькою.

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Серія 6

Після ночі з Жанною Андрій все одно повернувся до колишньої дівчини Вікторії. Минуло небагато часу і всі дізналися про заручини. Ось тому справи універмагу Vetrov Plaza поновили свій нормальний стан. У зв’язку з тим, що Жанна так і не змогла вийти зі статусу коханки, вона починає діяти зовсім не за правилами.

Серія 7

Найчарівнішим героєм у серіалі «За вітриною» стане маленький Михайлик. Крихітку покинули в універмазі Vetrov Plaza. Тільки Галина змогла заспокоїти його. Вікторія Тобілевич теж не стоїть осторонь і вирішує влаштувати Михайла до будинку маляти. Саме там відбудеться зустріч нареченої-втікачки з її екс-нареченим. До слова, саме Володимир Яновський стане новим татом для маленького Михайлика.

Серія 8

У восьмій серії ми дізнаємося історію Світлани, найкращої подруги Галини Пасічник. У Vetrov Plaza прийде її мама. Після 15 років розлуки Світлана прожене її не замислюючись. У головної героїні Галини теж драма. Вона вирішила покинути роботу через те, що освідчилася у коханні Андрію. Але вчинок дівчини пішов їй на користь, бо вона дізналася, що її почуття взаємні. Після розмови Галі й Андрія весілля з Вікторією було скасовано.

Серія 9

Вікторія Тобілевич впала в кому, у Vetrov Plaza активно ведеться розслідування. Ольга Сергіївна розлючена і намагається знищити всіх, хто міг бути причетний до отруєння її доньки. У першу чергу вбита горем жінка звинувачує нареченого Вікторії. Мати Жанни Пасічник вигадала новий план, щоб не потрапити до в’язниці. Вона вирішила підставити Галю.

Серія 10

Галина Пасічник потрапила до в’язниці і тепер її принц намагається придумати план порятунку коханої. Але хіба це можливо, якщо дівчину нібито спіймали на місці злочину? Галя вже не знає, чому вірити, і підозрює, що Андрій Вєтров причетний до її ув’язнення. Тим часом Ольга Тобілевич робить все, щоб посилити і без того жахливий стан дівчини в СІЗО.

Серія 11

Валерій Потапович Савенко, конкурент Андрія, нарешті отримує заповітне правління Vetrov Plaza. Він явно псує гарну репутацію універмагу. У магазині починають з’являтися підробки відомих брендів. Комусь прийшлось до смаку таке нововведення, наприклад, Жанні Пасічник. Саме вона очолить відділ високої моди в універмазі Vetrov Plaza.

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Серія 12

Ольга Тобілевич дізнається прекрасну новину, що її єдина донька Вікторія жива. У порятунку життя єдиного чада допоміг колишній наречений дівчини – Володимир Яновський. Він щодня був з нею поруч, коли лікарі вже перестали боротися за її життя, саме він не відступив. Схвильована мати летить до лікарні, в цей час Жанна Пасічник відправляється до СІЗО, щоб дати нові свідчення.

Серія 13

Головна героїня серіалу «За вітриною» покаже нову себе. Позбавлення волі дуже змінило її, що дуже вплине на подальше спілкування Галі з колегами і друзями. Дивно, але вона швидко приймає пропозицію від Валерія Савенка. Наразі дівчина – директор із розвитку Vetrov Plaza. Яку мету переслідує Галя? Чи вона назавжди перетворилася в холодну залізну леді, яка не помічає на своєму шляху нічого?

Серія 14

Мета Галини Пасічник вже близька. Дівчина спеціально втерлась у довіру нового власника універмагу. Головна мета героїні – зібрати компромат на Ольгу Тобілевич. Дівчині вдалося вручити Валерію Савенку «троянського коня» і знайти інформацію, яка нашкодить мамі Вікторії.

Серія 15

У Ольги Сергіївни теж є свої карти в рукавах. Удар у відповідь для Галини Пасічник не змусив на себе чекати. Небезпека загрожує кому? Ну, звичайно ж, улюбленим братам дівчини. Ольга Тобілевич і Галина Пасічник спробують дійти згоди, але на шляху у них стане рішення чоловіків, які вирішують зробити все без зволікань. Чи зможе Галя витягнути Андрія із в’язниці?

Серія 16

Остання серія мелодраматичного серіалу розставить всіх на свої місця. Валерій Савенко і Тонабаш зазнають фіаско у своїх масштабних планах. Після того, як магазин було підірвано, Валерій вирушив за фінансовим відшкодуванням до Ольги. Але такі, як вона, не бояться погроз і діють за своїм, дуже страшним планом.

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