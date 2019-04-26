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Вихідні у травні 2019 року в Україніі: скільки відпочиватимуть українці

26.04.2019

Скільки буде вихідних днів у травні 2019 року в Україні? Цього місяця нас чекають одразу два додаткові вихідні. Травень 2019 року подарує українцям довгоочікуваний відпочинок. Читайте в матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у травні, а також які плани у актриси серіалу «За вітриною» Єлизавети Фалей.

У травні цього року українців чекають одразу два додаткові вихідні. Усі встигнуть насолодитися відпочинком, провести час із близькими та відсвяткувати Великдень-2019.

Вихідні у травні

1 травня – День праці (середа)

9 травня – День Перемоги (четвер)

выходные в мае

Кабмін також рекомендував перенести робочий вівторок, 30 квітня, на суботу, 11 травня. Проте цей робочий день буде скороченим на 1 годину. Графіки вихідних розраховані для працівників з 5-денним робочим тижнем. А розпорядження про перенесення робочих днів завжди носить рекомендаційний характер.

Головна актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей з нетерпінням чекає на сонячні травневі дні, щоб відзначити улюблені весняні свята.

елизавета фалей

«Для мене Великдень і травневі вихідні — це дуже душевний, сімейний та добрий час. Адже що може бути краще світлого свята в колі рідних людей?! Тому я планую провести вихідні разом з родиною. Дуже важливо проводити час зі своїми близькими», — ділиться актриса.

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