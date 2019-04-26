Смс-привітання з Великоднем у віршах: короткі та красиві
Відправити смс-привітання з Великоднем українською мовою всім дорогим, рідним людям – особлива частина святкування! Спеціально для вас редакція STB.UA обрала найкрасивіші привітання з Великоднем 2019. Вибирайте смс-привітання з Великоднем у віршах на свій смак. І обов’язково вірте, що красиві слова з віршів здійсняться. Вітаємо вас з Великоднем 2019, дорогі читачі!
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Свяченого яєчка, доброї паски
І сонця окрайчика – з Божої ласки!
У мирі та щасті, добрі та любові
Святкуйте Великдень в родинному колі!
***
З Великоднем вас вітаю,
Смачних нині пасок,
Розписних яєць красивих,
Днів вам на весь рік щасливих!
***
Нехай Господь оберігає
Від суму, болю і від зла.
Бажаю вам, щоб щіра віра
Сил далі рухатись дала.
Христос Воскрес!
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Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Ой радійте, Божі люди!
Кожен гнів нехай забуде
І в любові проживає –
Так Христос заповідає!
Бо любов прийшла з небес.
Христос Воскрес!
***
Хай у кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашна ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до вашого дому!
Христос Воскрес!
***
Я вірю в Боже Воскресіння
І в те, що не самотні ми.
Я зичу в кожній справі лиш сумління,
Любові, щастя й доброти!
***
Вітаю! Христос Воскрес!
Добра бажаю, великих чудес,
Щоб з Богом в серці світліше жилося.
Він знову з нами – воскрес Христос!
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Проміння тепле сиплеться з небес.
Вітаю з Пасхою! Христос Воскрес!
**
Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
***
Дзвонять дзвони Великодні!
Божа Пасха вже сьогодні.
Лине пісня із небес:
Радість всім, Христос Воскрес!
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Христос воскрес! — Воістину!
Воістину воскрес!
Співаймо пісню радості
Царю землі й небес.
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З Великоднем я Вас вітаю,
Щастя, радості бажаю!
Щоб було веселіше,
Їжте яйця, хто швидше!
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З ранку, умивши своє обличчя,
Візьми паску, розбий яйце,
І чарку взявши, скажи, як тост:
Сьогодні знову воскрес Христос!
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Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
Дорогі друзі, відправляйте своїм знайомим і важливим людям ці короткі вітання з Великоднем 2019!