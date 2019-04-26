Таке частування на Великдень-2019 є також традиційним. Приготувати шоколадні яйця непросто, проте ви навчитеся робити справжній витвір кондитерського мистецтва. Актриса серіалу «За витриною» Єлизавета Фалей знає, як зробити страву ідеальною. Детальний рецепт шоколадних пасхальних яєць читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

Цукор – 700 г

Вершкове масло – 125 г

Згущене молоко – 300 г

Мед – 2 ст. л.

Ванілін – 1 ч. л.

Жовтий харчовий барвник – кілька крапель

Гіркий чорний шоколад – 250 г

Приготування:

Розтопити вершкове масло в сотейнику (на повільному вогні). До кипіння не доводьте. В окремій мисочці змішайте мед, згущене молоко, цукор, ваніль, харчовий барвник. В отриману суміш додайте розтоплене масло і перемішайте. Накрийте отриману рідину плівкою, залиште на 4 години. Поламайте шоколад на дрібні шматочки і розтопіть на водяній бані. З медової маси зробіть цукерки у вигляді яєць. Потім покрийте їх глазур’ю. Кожне яйце необхідно насадити на виделку і помістити у шоколад. Викладіть наші особливі пасхальні яйця на папір для випічки, щоб шоколад на них повністю застиг.

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